Ministro Turismo realiza recorrido por playas y balnearios en Semana Santa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Turismo, David Collado, realizó un amplio recorrido por playas y balnearios del país para verificar el orden, tranquilidad y seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros con motivo a la Semana Santa.

Durante su visita a estos lugares de esparcimiento, el ministro Collado saludó y conversó con los vacacionistas y comerciantes comprobando que cada ciudadano disfrutaba de sus vacaciones en tranquilidad y familia.

Collado informó que el flujo de vehículos que ha transitado por todos los peajes de República Dominicana, refleja una proyección del doble en relación con otra Semana Santa. Asimismo, dijo que los hoteles del país están totalmente llenos por los dominicanos y extranjeros.

“Los dominicanos en esta Semana Santa salieron a disfrutar de la mejor manera, por lo que quiero extender mis felicitaciones por su buen comportamiento”, dijo el funcionario.

Indicó que el Gabinete de Turismo está trabajando en el remozamiento de todas las playas y balnearios del país, como Juan Dolio I y II, Las Galeras, Los patos, Los Quemaitos, Palenque, Guayacanes, entre otras, para el uso y disfrute de todos los dominicanos y extranjeros, garantizando la organización y el orden.

El ministro Collado enfatizó que la segunda etapa de remozamiento de la playa de Macao, que consiste en la construcción de parqueos, calles adoquinadas, aceras y contenes, asfaltado de las calles de acceso, se hará entrega en 60 a 75 días.

Asimismo, señaló que República Dominicana cuenta con una diversidad de atractivos turístico, que no es sólo, sol y playa, y que en Macao alrededor de 3 a 4 mil extranjeros visitan semanalmente esta zona por el atractivo de bogies, que es un turismo de aventura, el cual está siendo promocionado internacionalmente, por esta razón, en consenso con la comunidad y comerciantes no se asfaltará el tramo utilizado para estos fines.

También, informó que el pasado Viernes Santo, llegaron 23 mil extranjeros a República Dominicana y se está proyectando el mejor mes de abril de la historia del país.

“Vamos bien, pese a la guerra entre Rusia y Ucrania, no sólo estamos enfocados en traer turistas extranjeros, sino también, estamos enfocados en fortalecer nuestras infraestructuras, en que haya orden y que los dominicanos sean parte de nuestro turismo y estar mucho mejor preparados para ser competitivos con otros países”, manifestó el ministro Collado.

Durante el asueto de la Semana Mayor miles de vacacionistas nacionales y extranjeros visitaron las playas, expresando sentirse a gusto con la limpieza, tranquilidad y seguridad de las mismas.

Antonio García, de Guadalajara Jalisco, México, visita República Dominicana por primera vez y asegura regresar pronto con toda su familia, manifiesta sentirse feliz y muy satisfecho del trato recibido por los dominicanos en cada uno de los lugares que ha visitado, como Bávaro, Santiago, Ciudad Colonial, Isla Saona, las playas Juanillo y Macao.

“Me gusta mucho la cultura por eso aproveché para visitar todos los monumentos históricos de la Ciudad Colonial en Santo Domingo, también, me gusta el béisbol y fui a San Pedro al estadio de Las Estrellas Orientales y ni hablar de gastronomía, todo lo que he comido durante esta semana, me ha fascinado”, expresó García.

