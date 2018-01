Ministro de Turismo de Panamá: “El papa Francisco es nuestra mejor promoción”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Him, explicó hoy los avances que su país está llevando a cabo con vistas a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tendrá lugar en enero de 2019 en la nación centroamericana, aunque reconoció que “la mejor promoción” publicitaria es el propio papa Francisco.

“En la promoción no hay que hacer mucho esfuerzo. El papa Francisco ya es la mejor promoción que podemos tener, así que estamos seguros de que vamos a tener muchísima gente”, declaró Him a Efe con motivo de su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que se celebra hasta el 21 de enero.

El responsable de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) detalló que la oficina estatal creada en apoyo a la JMJ trabaja “24 horas al día los 7 días de la semana” en la logística necesaria para que los visitantes “se lleven un buen recuerdo”.

“Vamos a estar con manejo de flujos de personas no muy usuales. Estamos esperando 200.000 personas. No usualmente un país tiene una afluencia tan importante”, comentó Him, quien agregó que se está trabajando especialmente en la señalización de las zonas más importantes de Ciudad de Panamá.

La labor de su Ministerio se centrará en “la atención a los turistas y la promoción, aunque no hay que hacer mucho porque”, insistió, “el papa Francisco ya es suficiente promotor”.

Este evento religioso y la próxima inauguración, prevista para agosto de 2018, del Centro de Convenciones Amador (CCA), con más de 58.000 metros de superficie, que reforzará el turismo de negocios, centran, según el ministro, buena parte de las novedades en la oferta turística que Panamá traslada a la 38ª edición de Fitur.

“Además, traemos la experiencia que es vivir Panamá. Nuestro país ofrece naturaleza, ecoturismo, varios ambientes: el mismo día uno puede estar en el (océano) Pacífico y en el Atlántico, en una ciudad antigua y en una metrópolis moderna, visitar nuestra principal obra de infraestructura, que es el Canal, disfrutar de nuestra gastronomía y nuestro folclor”, enumeró.

El turismo de compras, el deportivo y el agroturismo (en fincas que muestran cómo se hacen el café o el ron) completan las posibilidades que Panamá ofrece a los visitantes, dijo Him.

En cuanto al cuidado de la naturaleza, en un país que contiene la exhuberante selva del Darién, un auténtico “tapón” fronterizo entre Colombia y Panamá y único lugar del continente donde se detiene la Carretera Panamericana, Him pidió a los turistas “que aprendan a convivir y no a destruir” el medioambiente.

“El Darién no ha sido abierto y no hay una planificación todavía de abrirlo. Hay que dar un tiempo a que se mantengan su naturaleza y su exclusividad, porque hay que trabajar con mucho cuidado. La mejor protección es que las cosas fluyan por sí solas”, manifestó.

Al mayoritario público americano (especialmente de Centro y Suramérica) que viaja a Panamá, se incorporará desde marzo “con una expectativa importante el mercado asiático”, explicó el titular de la ATP, con la programación del “primer vuelo de Air China”.

Mientras tanto, el Gobierno de su país intenta “fortalecer” mercados como España o Italia, de los que comentó que “muchas personas aún no han descubierto Panamá y creen que solo es el Canal, sin conocer su versatilidad” y a los que insistió en que la nación centroamericana “es un sitio muy seguro”.

“Nuestra campaña dice que Panamá no es para turistas, es para vivir experiencias. No es para el turista convencional”, aseveró.

La 38ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se celebra en el recinto ferial de Madrid hasta el domingo 21 de enero, con la presencia de 165 países.

Relacionado