Ministro, tómese un café con Marileidy Paulino

Luego de los dimes y diretes debe reinar la paz y el ministro de Deportes, Francisco Camacho, debe llamar a la laureada atleta Marileidy Paulino, sentarse con ella en su despacho y preguntarle ¿Qué te pasa, en qué te ha fallado el Gobierno?

Ministro, Marileidy no merece que usted le restriegue lo que le ha dado a ella y al deporte, porque para eso está el Miderec.

Sus declaraciones fueron desafortunadas, inapropiadas, que no corresponden a un ministro que fue atleta, monitor, entrenador y federado por casi dos décadas.

Luego de las declaraciones de Marileidy en el acto del lunes que le hizo la Federación Dominicana de Atletismo en el COD, donde por cierto usted no fue, quizás por sus ocupaciones, debió llamar a Marileidy a su despacho, junto al presidente de esa federación y su entrenador quizás hasta para felicitarla por sus logros en el Mundial de Atletismo de Oregón, donde ella conquistó dos medallas.

Ministro, no podemos perder una atleta de tanto valor al país como Marileidy, quien es marca país, que representa a los dominicanos en esos eventos tan importantes como la Liga Diamante.

Marileidy cada vez que corre usa la bandera dominicana y promueve el país, nuestra cultura, nuestras playas, nuestra gente. ¿Entonces, usted cree posible que esa muchacha debe ir a la prensa a quejarse, siendo usted un ministro que fue atleta?

Ministro Camacho, no pierda más tiempo, reúnase con Marileidy, hagan las paces porque ella lo que quiere es que la apoyen, que le ayuden, que quizás no es hasta dinero, sino más bien un apoyo emocional, porque ella mismo lo dijo sin nadie preguntarlo: “No siento el apoyo del Ministerio de Deportes ni del Comité Olímpico luego de los Juegos Olímpicos”.

Ministro, no siga llamando a los medios, no haga rueda de prensa, no siga batiendo más el tema, escuche a Marileidy, ella es la cara del deporte olímpico actualmente. Cuando los dominicanos ven una carrera de Marileidy se recuerda a Félix Sánchez que medio país se paraba para verlo correr, ahora pasa lo mismo con ella, tenemos una atleta mundialista, humilde que solo exige que la apoyen, que la valoren, que la escuchen, es simple. Hágalo, eso no cuesta nada.

WILLITOS: El Licey anunció ayer que Hanley Ramírez, Erick Aybar y Héctor Noesí, de manera voluntaria, han decidido no continuar como jugadores activos, pero seguirán ligados a la franquicia de los Tigres. Esos jugadores van a estar con el equipo, como asesores y enlaces con los jugadores jóvenes.

