Ministro Santana, el país necesita la repostulación del presidente Medina

Las declaraciones del ministro de Economía, Isidoro Santana, en el sentido de que “realizar una modificación a la Constitución dominicana no es correcto y que el presidente Danilo Medina, “después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno, en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza no son necesariamente el sentir de la dirigencia del PLD.”

Es posible que el ministro Santana, le haya querido dar un consejo sano al presidente Danilo Medina, pero a mi entender un poco tonto, ya que esta no es una decisión exclusiva del mandatario, sino de las bases del partido y de las grandes mayorías del pueblo dominicano.

Ahora es que la minoría, sobre todo de los partidos de oposición, por su bajo crecimiento está luchando con más agresividad para impedir una reforma a la Carta Magna, por su puesto, segura de que el presidente Medina ganaría las elecciones con algo más de un 70 por ciento, lo que lo que les resulta imposible a los demás candidatos.

Recuerden que Balaguer la reformo seis veces, Leonel Fernández, dos; Hipólito y Danilo, también lo hicieron. Cuál es el problema? Yo no veo una oposición agresiva como eran aquellos tiempos en los que Balaguer tenía el control absoluto de todo, no obstante tuvo que entregarlo en el 1978 y en 1982.

De lo que estoy seguro es de que como alegan los miembros de la Corriente Institucionalista, entre otros dirigentes, “la Crisis Interna del PLD podría sacarnos del poder”.

Los 1,648 movimientos como él (MCDA), que me honro en presidir, no se están reuniendo en el Sector Externo, ni en los locales, debido a la falta de contacto con nuestros líderes, por lo cual hay una indecisión de si Danilo Medina va a la candidatura presidencial del 2020, o no va.

Los funcionarios del Gobierno y los integrantes del Congreso, en las Cámara Alta y Baja, ni los síndicos ni gobernadores están trabajando para que el PLD gane las elecciones sino para regatear y para beneficios personales. En esto si nos corresponde a los dirigentes medio llamar poderosamente la atención de nuestro Presidente.

Por suerte que no tenemos de frente en la oposición candidatos trabajadores y confiables como sucedía anteriormente con Joaquín Balaguer, Rafael Augusto Lora, Jose Francisco Peña Gómez, sino un grupo de sonámbulos incapaces de ganarse la confianza del pueblo.

Pero nunca esperábamos oír decir que una persona leal y firme a su Gobierno, como el ministro Santana, diga que “realizar una modificación a la Constitución dominicana no es correcto y que el presidente Danilo Medina, después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno, en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza”, opinión que refleja un sentir contrario a lo externado por otros funcionarios y dirigentes del PLD.

Puede que se trate, como señala la dirigencia de la Corriente Institucionalista, de que el PLD está jugando al tiempo para solucionar los antagonismos entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el tema de la candidatura presidencial del 2020, lo que podría amenazar la permanencia en el poder de esa organización política.

Otra nota importante en favor de un nuevo mandato del presidente Medina, a mi entender, son las declaraciones del Politólogo y catedrático universitario Belarmino Ramírez Morillo, el cual afirmo ayer que “los cuatro desafíos citados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe e (Cepal) en su informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2019: Desarrollo en Transición”, tales como vulnerabilidad social, productividad, medioambiente e institucionalidad son parte de la deuda social de la democracia dominicana.

Dijo que los programas sociales Progresando y Solidaridad con todos sus capítulos, así como el Programa Nacional de Alfabetización están enfocados en entender la vulnerabilidad social y avanzar hacia Estado Social de Derecho”. Igualmente sostuvo que el modelo educativo con tanda extendida, cuando llegue a toda la geográfica nacional será la conquista social más grande de todos los tiempos.

Esto nos indica algunos de los puntos de avances que refleja el Gobierno en su actual mandato y porque la mayoría de los dominicanos queremos avanzar conjuntamente con el presidente mejor valorado que ha tenido la Republica Dominicana desde su fundación.

Autor. José Guerrero

