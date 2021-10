Ministro Salud Pública resalta compromiso para transformación digital de servicios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, resaltó la importancia de la tecnología en el ámbito de la salud y los desafíos que esta representa para lograr las metas y manifestó el firme compromiso del gobierno con la transformación digital de los servicios y procesos de salud a nivel nacional.

El doctor Rivera habló en esos términos durante su participación este viernes en la cuarta edición de MEDITALK SUMMIT 2021, realizado por la revista Medihealth del Grupo Mercado Media Network, con la finalidad de destacar los avances de la investigación médica en tiempos de COVID-19.

“Cuando comenzó la pandemia la población que rechazaba la vacunación era de un 40%. Gracias a la información, la comunicación y los demás procesos, rápidamente disminuyó a un 20 y posteriormente los estudios recientes de una encuesta nacional, arrojaron un 9% y hoy ese rechazo es de solo 4 por ciento, esto gracias a la tecnología y a la información” expresó Rivera.

Al ser abordado por la prensa, reiteró que no ha habido desvinculación de ocho médicos del Área COOVID-19.

Aseguró que no hubo cancelación y que los galenos fueron trasladados a la sede central del Ministerio “por esta razón el Colegio Médico Dominicano (CMD), no puede hacer huelgas, porque estos médicos no han sido cancelados”, enfatizó

Aclaró que este personal de salud no pertenece a la red hospitalaria, sino que fueron contratados para prestar atención en la red de médicos COVID para fortalecer los servicios durante la pandemia.

