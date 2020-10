Ministro Salud Pública podría ser dado de alta este martes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, aseguró este lunes que se encuentra con buen ánimo y no presenta ningún síntoma del COVID-19, por lo que podría recibir el alta médica este martes.

“Me siento bien en un 99%, con apetito, no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza ni de espaldas. En la tomografía aparece un infiltrado del virus, pero reitero que me siento bien”, aseguró el ministro de Salud.

Manifestó que este martes podría ser dado de alta para continuar en reposo durante diez días en su residencia, bajo el protocolo y la vigilancia médica, hasta esperar el diagnóstico negativo de la enfermedad respiratoria.

En ese sentido, Arias, quien está ingresado desde el pasado jueves en la clínica Unión Médica del Norte, de esta ciudad, tras dar positivo al coronavirus, afirmó que está en buen estado de salud.

El ministro Plutarco Arias informó que nunca ha estado en cuidados intensivos y que su esposa, Yolanda Peña de Arias, afectada por el virus, ya fue dada de alta y se encuentra en casa.

Agregó que el hijo de ambos, Anthony Arias Peña, que también contrajo la enfermedad, permanece en su residencia fuera de peligro, con el cuidado de rigor.