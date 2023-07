Ministro Limber Cruz afirma fiebre porcina africana está controlada en RD

EL NUEO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que la fiebre porcina africana (PPA) está controlada en la República Dominicana y que hacen ensayos con una vacuna, la cual arroja buenos resultados.

“De 3,460 muestras que hicimos en el país, la hemos repetido dos y tres veces, solo 111 salieron positivas. Estamos en algo menos de un 3%. Aquí no tenemos ese gran miedo de que pueda haber un colapso definitivo, lo llevamos bien”, puntualizó el titular de la cartera agropecuaria.

Al participar como entrevistado en un programa matutino de televisión, Cruz negó que provoquen la quiebra de productores de cerdo como se ha denunciado, porque las importaciones de carne porcina no necesitan autorización del Ministerio de Agricultura.

Admitió que las importaciones de carne de cerdo han aumentado por el impacto de la PPA, que provocó la eliminación de parte de la crianza porcina local.

“Lo que ellos tienen que decir es que, no todos, un grupo quiso aprovecharse de la situación y fue subiendo el precio del cerdo. Yo los reuní en dos o tres oportunidades y le dije dejen el jueguito de estar subiendo el precio de la carne, porque eso es apetito para que la industria y los supermercados lo traigan, porque no hay impedimento para traerlo. No es el Gobierno”, manifestó.

Relacionado