Ministro Jesús Vázquez: Los policías merecen una explicación

En el mes de diciembre el ministro de Interior y Policía, Jesús Antonio Vásquez, anunció que el salario mínimo de un policía a partir de enero iba a ser de 20 mil pesos, para así ir acercándose a la promesa de 500 dólares que prometió el presidente Abinader en campaña.

Esta noticia causó mucha alegría en todos los policías y también en mi persona, pues para nadie es un secreto que llevamos aproximadamente siete años reclamándole al Estado dominicano una vida digna para los policías y militares.

Los policías se quedaron con el “moño hecho”, ya que el anunciado aumento no llegó y tampoco ha llegado una explicación del por qué esto no fue posible.

Estamos consciente que el presidente Abinader desde que asumió la primera magistratura del país ha mostrado ser un hombre preocupado en mejorar las condiciones de vida de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y lo ha demostrado con lo que ha hecho a favor de esta clase en lo que tiene gobernando el país.

Pese a eso, los agentes del orden necesitan saber las razones por las que ese aumento salarial no fue posible. Por la credibilidad del gobierno alguien tiene que dar la cara y asumir con toda responsabilidad este imprevisto y ese alguien debe ser el mismo que anunció el aumento, el ministro Jesús Vásquez.

Como he recibido muchas quejas de policías de distintas partes del país donde me demuestran la gran indignación que esto les ha causado, he tratado de obtener una respuesta de parte del Ministerio de Interior y Policía y del Ministerio de Hacienda, pero esto no ha sido posible.

Señor ministro, los policías están esperando las razones por las que el aumento que usted anunció con bombos y platillos no se ejecutó en este mes de enero.

Por Daurin Muñoz

