Ministro Ito Bisonó llama emprendedores a participar de 6ta edición de Pitch At The Beach en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮, 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝘆 𝗠𝗶𝗽𝘆𝗺𝗲𝘀, 𝗩í𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗜𝘁𝗼 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗻𝗼́, invita a todos los emprendedores dominicanos a formar parte de la sexta edición de Pitch At The Beach, en Punta Cana, República Dominicana, evento que acogerá a la clase emprendedora y empresarial más grande de toda Latinoamérica, con la finalidad de continuar impulsando el crecimiento de dichos sectores y crear vínculos que generen alianzas productivas a favor del incremento de la economía mundial.

Mediante un comunicado de prensa, el funcionario insta a la clase emprendedora y empresarial a sumarse a este evento, con el objetivo de que puedan presentar sus proyectos a los inversionistas que estarán presentes, para que los mismos puedan brindarles oportunidades de crecimiento e inversión económica para desarrollarlos.

Dicha invitación se enmarca en calidad de presidir la entidad encargada de impulsar el comercio y brindar oportunidades a los emprendedores y empresarios del país.

‘‘Conocemos y valoramos la importancia que reviste este Pitch ante el ecosistema de inversión del emprendimiento en Latam, es por esta razón que quiero aprovechar la ocasión para invitarle a conocer todas las oportunidades que brinda nuestro gobierno para la inversión extranjera y más aún cuando se trata de fortalecer el ecosistema emprendedor, por ejemplo, en la actualidad estamos enfocados en continuar impulsando planes y programas para fortalecer el emprendimiento y la mentalidad y cultura emprendedora, además de promover la creación de industria tecnológica y de triple impacto con la finalidad de que inversionistas de capital emprendedor puedan continuar proveyéndose de herramienta necesaria para la sostenibilidad de empresas innovadoras y de iniciativas de alto impacto’’, expresó el ministro del MICM.

‘‘Con este esfuerzo se incrementa el surgimiento de mayor cantidad de startups en nuestra República Dominicana, desde acá les invitamos a conocer nuestro ecosistema de emprendimiento, innovación e industrias, a los fines de aprovechar lazos sociales y económicos que permitan un desarrollo sostenible entre nuestros pueblos’’, puntualizó.

Cabe destacar que Pitch At The Beach, es el evento de inversión más importante de Latinoamérica que conecta a las ideas más disruptivas con los inversionistas que podrían hacerlos posibles, logrando posicionar el networking como un valor de gran relevancia para los asistentes, además de lograr incentivar acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. Reunirá a líderes nacionales e internacionales con amplia experiencia en cripto, blockchain, NFT’s (Token no fungible), finanzas, comercio electrónico, marketing y más.⁣

Luego de su exitosa presentación en Portugal, Pitch At The Beach llega a las playas dominicanas en su sexta edición, que tendrá lugar en Punta Cana, del 23 al 25 de septiembre del presente año, con el apoyo de Palante Dominicana.

Para más información acceder a www.pitchatthebeach.com y @pitchatthebeach en las redes sociales.

