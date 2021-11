Ministro Interior y Policía inaugura oficina regional Santiago para ofrecer servicios a las 14 provincias del Cibao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– El Ministerio de Interior y Policía (MIP) inauguró este jueves la oficina regional con sede en de Santiago, la cual a partir del 1 de diciembre ofrecerá todos los servicios que se brindan en la sede del Distrito Nacional, para las 14 provincias del Cibao.

“Hoy estamos aquí, cumpliendo con la palabra empeñada, porque Santiago se lo merece”, expresó el ministro Jesús Vásquez Martínez.

Un comunicado de prensa señala que Vásquez Martínez explicó que esta nueva oficina había sido reclamada desde hace varios años por los grupos organizados, empresariales y demás sectores de la región del Cibao, pedido que acogió por instrucciones del presidente Luis Abinader, quien ha expresado su firme decisión de mejorar cada día las condiciones de los distintos puntos del país.

“Esta oficina ofrecerá todos los servicios que se brindan en nuestra sede principal de la capital, lo que significa que ya los santiagueros no tienen que trasladarse al Distrito Nacional, a resolver problemas, que además de tiempo, también representaban una carga económica, a la hora de viajar”, afirmó Vásquez Martínez.

Detalló que entre los servicios se incluye el de Control y Regulación de Armas en manos de civiles, Control de Comercialización de Armas y Municiones, Control y Regulación de Productos Pirotécnicos y Químicos.

Además, Obtención de Nacionalidad, Control y Regulación de Parques y Billares, Certificación de Vida y Costumbres, Permiso para Depositar Ofrendas Florales, fijación de Domicilio de Sociedad Extranjera en República Dominicana y Certificación de Declaración, entre otros.

ACIS

De su lado, Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, saludó la apertura de dicha oficina, ya que además de llenar un gran vacío, constituye un gesto humano, ya que cada día era dramática la situación para los ciudadanos del Cibao, que tenían que desplazarse a Santo Domingo a buscar un servicio.

“Ministro gracias por hacer realidad el sueño, no solo de Santiago, sino del Cibao, porque estos servicios le quitan una gran carga a los contribuyentes, porque era penoso ver como mucha gente tenía que dormir en la capital en busca de un simple servicio, lo cual además del gasto económico, le quitaba algo tan preciable como el tiempo”, indicó.

Combate a la corrupción

Vásquez Martínez advirtió que los servicios que se ofrecerán en la nueva oficina regional de Santiago también vienen acompañados de un paquete ético, moral y de transparencia.

“Quiero que eso quede claro, esta oficina es para ofrecer servicios de calidad, no se permitirán actos de corrupción de ningún tipo, aquí no puede haber picoteo, aquí no puede haber componendas, aquí se podrá meter la pata como humano, pero no la mano, sea quien sea, porque de hacerlo, les garantizo, de que se va, se va, pero no para su casa solamente, sino que lo someteremos a la acción de la justicia, tan pronto sean comprobados los hechos cometidos”, enfatizó.

Por otra parte, anunció que está dando los toques finales para el lanzamiento de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, en Santiago, donde manifestó su confianza de que obtendrá resultados positivos, como los exhibidos en Cristo Rey, La Zurza, Ensanche La Fe, y la Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional y San Francisco de Macorís.

Director PN

De su lado, el director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, agradeció el apoyo que ha dado el ministro a la institución, convirtiéndose en el primer ministro de la historia que se ha preocupado en transformar el cuerpo del orden y mejorar la calidad de vida de los agentes.

“El ministro no solo piensa en generales y coroneles, sino también que los rasos y suboficiales, los más desposeídos con toda su familia, reciban un cambio de vida dentro de la Policía Nacional y eso se lo agradecemos”, dijo Then.

En el acto acompañaron al ministro los viceministros Jesús Feliz, Ángela Jáquez y Víctor Castro, Ricardo Fondeur del Plan Estratégico para Santiago, el director de Proindustria, Ulises Rodríguez; el gerente de Edenorte, Andrés Cueto, y John Huvane, asesor del ministerio.

También, Juan Madera, en representación de la gobernadora provincial Rosa Santos; el alcalde de El Puñal, Enrique Romero; el alcalde de Santiago Oeste, Eddy Báez, y Reinaldo Peguero, ejecutivo del Plan Estratégico, el general Máximo Báez y Radhamés García, entre otros.

