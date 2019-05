Ministro Educación admite falta vigilancia en escuelas para evitar violencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, admitió este sábado que hay un déficit de vigilancia en los centros escolares del país, al ser preguntado por periodistas sobre los últimos casos de violencia registrados en algunas escuelas.

“Debe haber un sistema de supervisión más efectivo. Me he encontrado con centros donde hay actos de violencia y no hay ni siquiera ni un maestro o docente” que pueda impedir que se produzcan esas situaciones, dijo en declaraciones a la prensa.

Por eso, para el próximo curso, el Ministerio “dará orientaciones a los equipos de gestión de las escuelas de tal manera que haya más supervisión” en las aulas, anunció el ministro tras participar en la ceremonia de graduación de 526 alumnos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), celebrada en el Palacio de los Deportes de la capital.

Además, “se reorientará el papel de la Policía Escolar dentro de los centros educativos. No tenemos la cantidad suficiente para que haya un policía en cada escuela, pero estaremos reorientando su misión, para que contribuya a mantener el clima de paz” en los colegios, apuntó.

Anuncios

Relacionado