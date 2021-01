Ministro Economía dice ante de pensar en una reforma fiscal integral, se debe general la confianza de la sociedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, dijo este lunes que antes de pensar en una reforma fiscal integral, se debe general la confianza de la sociedad, y eso se logra explicándole en cómo se está gastando el dinero público.

Puntualizó que cuando la sociedad sepa en qué se gasta su dinero, podrá evitar cualquier desviación.

Destacó que el objetivo es que la sociedad pueda dar seguimiento y control del dinero del pueblo “eso es lo primero, que cualquier ciudadano tenga claridad y tenga acceso a la misma cantidad y calidad de información que tienen el ministro de Economía”.

Con relación a la universalidad de la aplicación del Impuesto de Transferencia y Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el economista expresó que depende, porque hay sectores que no pueden pagar este impuesto.

El ITBIS es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e importación de bienes industrializados, así como a la prestación de servicios. En otros países este impuesto es llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En este aspecto, Miguel Ceara Hatton recomendó que es partidario de que se busque un mecanismo que las personas que no pueden pagar ITBIS, sea compensada.

“Que es lo que queda fuera del ITBIS, alimentos, salud, y educación, entonces, se debe buscar un mecanismo para esta situación. Eso implicaría más o menos de un millón de personas”, sostuvo.

Resaltó que el ITBIS tiene muchas filtraciones en estos momentos, y primero, sería corregir eso, y después ampliar las bases y lograr que las personas con menos recursos no paguen, y para eso él considera que se debe revisar, focalizar e individualizar.

Dijo que no se puede eliminar de golpe el pago del ITBIS, porque se podría dar injusticia, y estimó que se debe analizar, evaluar y revisar una por una todas las leyes que crean exenciones.

“Es decir revisar costo, beneficio social, si valió la pena que se dé una exención a una empresa y si con ello se compensa a la sociedad”, manifestó el ministro Ceara Hatton.

Considero que se debería discutir en el Consejo Económico Social (CES) el control del gasto y los principios de una reforma, pero no necesariamente los tipos de figuras impositivas.

“Debido a que algunos dirán porque a mí, no, no, y resultaría un fracaso. y una reforma fiscal debe ser integral para todos los sectores, para que no haya filtraciones.