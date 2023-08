Ministro dice puente Cangrejo es “bandera” campaña de quienes no lo resolvieron; será concluido en algunos meses

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Deligne Ascención, habló de dos de las obras más mencionadas recientemente por la opinión pública: el puente Cangrejo, en Puerto Plata y el muro de la autopista San Isidro. El primero colapsó hace más de un año y el segundo ha traído manifestaciones “en contra” de su construcción.

Con respecto al puente, Ascención entiende su importancia y aseguró que en “ningún momento” las autoridades dejaron de dar respuesta y tampoco se han descuidado, de hecho se mantienen a la espera de llevarlo a cuatro carriles y no a sólo dos, ya que Puerto Plata ha cambiado”.

“Es una obra de vital importancia, pero además también ha sido asumida como bandera de campaña de quienes en su momento debieron haber resuelto esto y no lo hicieron”, comentó en una entrevista para El Nuevo Diario Podcast.

El puente que conecta los municipios Sosúa y Montellano fue construido en la década de 1930, pero supuestamente hace años agotó su vida útil y por eso debió haber sido sustituido hace tiempo, lo cual “no sucedió”.

Un caso similar pasó con la creación de una vía alterna que conectará los municipios de Sosúa y San Felipe, que se habilitó tras el desplome, pero al entender del titular de Obras Públicas, debió haber existido en el pasado.

El puente, que está ubicado sobre el río Camú en la comunidad Sabaneta, terminó en colapso, como es conocido. Los ciudadanos tuvieron que celebrar en abril, al estilo de un cumpleaños, el aniversario de este suceso y desde septiembre del año pasado, se inició el proceso de reconstrucción. Un tiempo ha pasado desde entonces, pero el ministro habló frente a las cámaras de que los trabajos en esta obra concluirán en algunos meses.

“Ocurren molestias porque las condiciones normales estarán cuando ya el puente esté funcionando, pero no, ni nos descuidamos ni dejamos de atender, inclusive ese puente cuando se concluya en algunos meses, que deberá de concluirse, lo estamos llevando a cuatro carriles”, sentenció.

Pero hasta que finalice, ya algunos miembros de la oposición han hecho referencia de esta obra, como el caso del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, quien sugirió que “hay que cambiarle el nombre. Debe llamarse puente PRM, porque el PRM es el Gobierno de los Cangrejos: es pa’ trá y pa’ trá”.

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, también se pronunció al respecto, reclamando a las autoridades que el puente en Puerto Plata sea reparado y envíen brigadas, pero que estos “no hacen nada”. Además, dijo que la muerte de un joven extranjero en el pasado mes de julio, al precipitarse un vehículo en citado lugar, fue culpa del Gobierno.

Sin mencionar nombres, el funcionario contestó parte de las críticas que han estado recibiendo por parte de los partidos contrarios al Gobierno:

“Ese Cangrejo se ha utilizado como un elemento de campaña. Ha sido usado por dos prestigiosos y distinguidos ciudadanos, candidatos ambos del partido político de la oposición. Y qué bueno que estos temas ya han sido usados como bandera por la oposición, porque denota que el Gobierno ha dado poco espacio para temas importantes de crítica que haya que referirse a situaciones locales y que están siendo, no le resto importancia, la tienen, pero que está siendo gesto de una adecuada intervención”, añadió.

Aclara sobre trabajos reconstrucción de autopista de San Isidro

Al ser cuestionado sobre el muro de San Isidro, que ha traído marchas, encendidos de velas y manifestaciones en contra de su construcción, Ascención aclaró que más que un muro, es una reconstrucción de la citada vía, la cual están llevando de dos a ocho carriles, desde la avenida Charles de Gaulle hasta la Base Aérea.

Comentó que anteriormente había un “caos” para las personas que circulaban por la zona, al nivel de que los transeúntes no podían cruzar, ya que no había señalización.

En ese sentido, emitió que el muro se colocó al eliminar la idea de una isleta, que habría disminuido la capacidad de colocar ocho carriles. Y es que también hay una línea de torre de alta tensión. ¿Pero por qué no la mueven?, una sola de ellas cuesta alrededor de 23 millones de pesos. Y ya San Isidro, en conjunto con las expropiaciones a realizar, conlleva una inversión superior a los RD$2,800 millones, según anunció MOPC en el 2022.

El movimiento de la línea de torre es una inversión la cual Ascención entiende no podría “sustentar el tráfico que allí hay, por el crecimiento que esta zona está teniendo. Entonces, hacer la de cuatro carriles no iba a tener sentido, porque la íbamos a poner más bonita, en mejores condiciones, pero no iba a resolver el problema”.

Al igual que sus declaraciones ante la oposición en el puente Cangrejo, dijo que un “amigo” ha utilizado como bandera política dicha construcción al supuestamente unirse a una protesta, pero la población ha ido viendo el desarrollo del lugar, tras las explicaciones de las autoridades.

“Con esto también ha habido un amigo que ha querido utilizarlo como una bandera política, porque un día quizá pasando por ahí, vio que alguien estaba protestando y se unió a esa protesta, pero esto se ha desvanecido en la medida que se ha ido explicando y que la población ha ido viendo el desarrollo de lo que allí se está ejecutando”, comunicó.

Pero no significa que se encuentra en contra de las protestas. Más bien entiende que es un ejercicio de la democracia y que las autoridades en vez de reaccionar de forma incómoda o molesta, felicitan, porque encuentran de buena forma que las comunidades estén atentas y hagan sus reclamos, para que ellos se esfuercen más.

