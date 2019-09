Ministro Díaz a los federados: “Las puertas de mi despacho están abiertas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaíno, le envió un mensaje este martes a los federados a través de El Nuevo Diario: “Ellos saben que este despacho ha estado abierto de par en par para ellos”.

Díaz Vizcaíno habló en esos términos luego de que el lunes El Comité Olímpico Dominicano (COD) y las federaciones deportivas nacionales acordaron hacer frente a las distintas problemáticas por las que atraviesa el deporte en el país.

“Ellos quedaron de planteármelo en una reunión que tendríamos en los próximos días”, aseguró el ministro, quien no puso fecha ni hora de la misma.

Quedó atónito, según él, luego de ver los medios este martes.

“Lo publicado no logro entenderlo por eso no me adelanto a responder, prefiero escuchar los detalles y su explicación”, adujo.

Asimismo, prometió escucharlo, en una próxima reunión, la cual solo se limitó a decir. “Los voy a escuchar para entender. Pronto”.

En la reunión del lunes en la mañana, los federados plantearon enérgicamente el cúmulo de deudas que tienen registradas en base a la aplicación del modelo de entrega de recursos, el cual, según afirmaron, debe ser revisado y cambiado.

Indicaron que requieren ser escuchados por el ministro de Deportes, para buscar una solución a la calamitosa situación por la que atraviesan.

“Hemos pasado un balance riguroso a la situación de las instalaciones deportivas, programa Parni, entrenadores y monitores, así como el tema de los recursos y los eventos por venir, incluido el compromiso de Tokio 2020, y una serie de necesidades que se presentan en el diario vivir de las federaciones”, indicó Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, tras la conclusión del concurrido encuentro.

Además, se incluyó entre los puntos, hacer una revisión de la situación del deporte en las provincias y ser exponente de la problemática que se presenta en cada una de las áreas.

Tras lo antes expuesto, el pleno participante en el Conversatorio Federativo entendió que amerita sentarse de manera franca y abierta con el ministro de Deportes, para buscarle solución a cada uno de los problemas.

Anuncios

Relacionado