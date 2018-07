Ministro de Trabajo: ¨Hay que humanizar seguridad social¨

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Trabajo, Winston Santos, afirmó que entre los desafíos a los que se enfrenta en esta nueva posición se encuentran humanizar la seguridad social, y trabajar profundamente en la política del primer empleo para garantizar que los jóvenes, una vez terminen su carrera una universitaria, puedan insertarse en el mercado laboral.

Santos consideró que sobre el tema de la seguridad social mucha gente emite opiniones sin conocerlo a fondo. ¨Yo me sorprendo todos los días con personas opinando de manera errónea… la seguridad social primero la financia el trabajador y el empleador con un tributo, ese dinero va a una cuenta común que se maneja como un fondo de reparto simple; porque de ese fondo, que cotiza usted y que cotizo yo, se toma un dinero per cápita a cada ARS con cada afiliado, el afiliado principal y sus dependientes, y finalmente se compra un seguro¨, expresó.

La seguridad social tiene tres grandes seguros y algunas prestaciones familiares: El seguro de salud (el más conocido), el de pensiones y el de riesgos laborales, explicó el funcionario al ser entrevistado por los comunicadores Julio Ernesto Martínez y Susy Aquino Gautreau en el programa El tribunal de la Tarde, que diariamente se transmite por Telefuturo Canal 23, de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Insistió en que es muy fácil atacar sin saber lo que significa un tema como el de la seguridad social, tras destacar, que siete millones y medio de dominicanos cuentan seguro de salud.

Considera que la seguridad social, en sus tres renglones, es lo mejor que le ha ocurrido al pueblo dominicano, y que como todo hay que mejorar, pero es una conquista, y no ve bien que la ataquen de manera inmisericorde.

El ministro aclaró que cuando se habla del seguro de salud, que son prestaciones inmediatas que la gente reclama todos los días, se paga un per cápita a la ARS, y se da a la persona lo que está dentro de un catálogo de servicios que ya tiene un buen tiempo elaborado.

En ese sentido, dijo que hay muchos procedimientos obsoletos, porque la medicina avanza mucho cada día, y no es tan sencillo como se ve, por consiguiente, informó que una de las tareas que se tiene pendiente es modificar el catálogo de servicios.

¨Ya hubo una modificación reciente, se costearon 27 nuevos medicamentos de última generación para el cáncer que ya están el en cátalo de servicios, pero además, se costearon 43 procedimientos clínicos de última generación y están también en el catálogo, así como ocho medicamentos de última generación para trasplantes renales. El cátalo requiere una discusión plena y amplia para modificarlo y sacar todos los servicios que estén obsoletos¨, precisó el también presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Primer empleo

¨Hay una población joven que no tiene oportunidad para el primer empleo por aquello de que no tienen experiencia, esto es, terminan su carrera universitaria, procuran hacer una maestría, van a buscar un empleo y como no tienen la experiencia no lo consiguen. Esto se convierte en un círculo vicioso¨, expresó Santos en su primera entrevista para la televisión luego de ser designado Ministro de Trabajo.

Informó que en el Ministerio de Trabajo ya se conformó una comisión que está trabajando la política del primer empleo y que tiene experiencia en ese sentido, con el objetivo de que los jóvenes tengan una primera experiencia de trabajo y puedan insertarse en el mercado laboral.

Código de Trabajo

Por otro lado, al preguntarle sobre lo que se ha debatido en el sentido de hacer revisiones al Código de Trabajo por ser un tema que está paralizado y polarizado, precisó que la verdad es que estaba prácticamente paralizado, pero solamente con tres o dos elementos.

Santos entiende que un código que tiene 738 artículos, de los que hay tres que son elementos de discusión, es de fácil solución. Dijo que el decreto que crea la comisión para trabajar el código fue dado en octubre del 2013 e hizo su trabajo, el ministerio asume y llama a las oficinas a discutir esa parte en noviembre del año pasado, y de noviembre a la fecha se han discutido 99 artículos, faltan 639 artículos todavía, y que ahí se le están agregando artículos transitorios, y es eso lo que más o menos falta.

Indicó además, que han logrado un acuerdo entre trabajadores y empleadores, que consistió en que a raíz de un planteamiento que hizo el señor Pepe Abreu, representando a los trabajadores, de que los empleadores iban a enviar la propuesta de modificación de los temas del Código de Trabajo, donde el primer tema fue el de los procedimientos procesales laborales, y se les dio un plazo de 15 días para que lo hagan.

El funcionario comunicó que una vez recibido por el Ministerio, se socializa y fija una fecha para discutirlo, y que dependiendo del volumen de artículo se podría trabajar viernes, sábado y domingo, porque se tiene prisa para presentar un código nuevo al pueblo dominicano, y que si tienen puntos como son la jornada laboral y la cesantía, que son los que ponen algún tipo de trabas, los dejan para decidir al final.

En otro orden, sostuvo que el Ministerio de Trabajo lanzó una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, y ya se ha tratado con la Organización Internacional de la Seguridad Social, que ha de enviar un técnico para el trabajo a fondo en esa importante política. ¨Hay que establecer una cultura de protección en el trabajo. Hay un desconocimiento enorme de la gente sobre ese seguro de riesgos laborales¨, expresó.

Pensiones

En el tema de las pensiones, destacó que en el país hay un régimen de capitalización individual, el sistema de reparto que es del Estado, amparado en la Ley 379, que es una ley de derecho definido. ¨Duras 20 años laborando y 60 de edad, reúnes esas condiciones y ya tienes esos derechos adquiridos, la ley explica cuáles son esos derechos¨.

Precisó que si la persona tiene menos años de edad y menos años trabajando no adquiere los derechos. El volumen de cotizaciones corresponde a 360 cuotas que equivalen a 30 años en un país donde el empleo no es tan estable y los salarios no son tan altos.

Considera que las pensiones tienen que ser revisadas. ¨Como usted se va a pensionar con dinero que usted tiene en una cuenta, usted va a cotizar por 30 años, y 30 años de salario equivalen a 3 años de salario guardado, porque es el 10% que va para pensión, pero de ese 10% solo va 8. y tanto por ciento a su cuenta personal, eso tiene un rendimiento en el tiempo, se gana unos intereses, pero con la inflación que lo persigue. ¿Con tres años de salarios en una cuenta usted puede durar 20 años comprando medicina y comida el tema de las pensiones debemos revisarlo?¨, se preguntó.

El también presidente del Consejo de la Seguridad Social, explicó que el sistema de pensiones no está hecho para devolver dinero, salvo dos excepciones, si la persona tiene ingresos tardíos (tenía más de 45 años cuando se inició la ley), se le devuelve su salario acumulado, o que esté pasando por una enfermedad terminal.

Dijo que la persona tiene una cuenta a su nombre, que le genera intereses y se le acumula dinero, si no puede pensionarse con ella porque fallece antes, a sus hijos y esposa o esposo se les da una pensión, en el caso de que por alguna razón no se le pueda dar una pensión se le devuelve el saldo acumulado a su familia porque el dinero será siempre de la persona. En ese sentido asegura que hay garantía.

Informó que los fondos de pensiones están por encima de 500 mil millones, lo que le ha dado estabilidad al país en términos financieros.

Anuncios

Relacionado