Ministro de Salud reitera el país está preparado para adquirir vacuna contra el coronavirus

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública doctor Plutarco Arias aseguró este miércoles que el país y el Gobierno están preparados para aplicar la vacuna del COVID-19 inmediatamente esté disponible, al tiempo que reiteró se está trabajando para crear confianza en la población como garantía de que se logre la inmunidad contra el virus.

El doctor Arias dijo estar confiado y esperanzado de que prontamente se dispondrá de la vacuna, asegurando que el gobierno dominicano está realizando las gestiones adecuadas con la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y con otras entidades para ser posible que todos los dominicanos puedan ser vacunados contra el coronavirus SARS CoV-2, una vez se inicie la comercialización, a fin de garantizar el abastecimiento.

El funcionario informó que el país está realizando todas las inversiones de lugar para que la vacuna pueda ser aplicada en el primer trimestre del año 2021.

Sobre la cantidad de personas contagiadas en el país por el COVID-19, dijo que está descendiendo, pero no significa “que se baje la guardia y se pierda el miedo a la enfermedad, el uso de la mascarilla es obligatorio en los espacios públicos, mantener el distanciamiento físico y la higiene de manos es necesario para evitar el contagio”, sostuvo.

Indicó que aunque la propagación del virus haya disminuido y con las medidas establecidas se ha mejorado bastante, no significa que en cualquier momento no pueda haber un rebrote si la población se descuida con los protocolos establecidos y si no acude a los centros de salud cuando sientan algunos de los síntomas de la enfermedad.

Toque de Queda

El ministro de Salud manifestó que las autoridades se mantendrán en vigilancia luego de la variación de dos horas en el toque de queda. Al tiempo que dijo que se tomó la decisión para seguir dando apertura a la economía que es una parte importante para poder mantener la sostenibilidad del país. Aunque considera que las personas con 65 años y con comorbilidades deben quedarse en sus casas para preservar su salud.