Ministro de Salud: Que vengan a venderme a esos precios que dicen que consiguen, que les vamos a comprar

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, fue enfático este domingo al señalar que República Dominicana hará todo lo necesario para adquirir los insumos pertinentes para combatir el coronavirus y retó a los que denuncian sobreprecio en los mismos a que los consigan a menor costo.

“Quiero que los que están pidiendo esos precios, que vengan a venderme a esos precios que están denunciando que tienen y se consiguen los productos, que les vamos a comprar”, dijo airado el galeno en una teleconferencia de prensa

El titular de Salud alegó que muchos de los insumos provienen de Estados Unidos, nación que anunció la prohibición de las exportaciones de los distintos productos y medicamentos usados en el tratamiento de la enfermedad, a fin de garantizar la disponibilidad en su territorio.

Igualmente, Sánchez Cárdenas llamó a ser “prudentes” a quienes “están haciendo alusiones” sobre el proceso de compras que ejecuta el Gobierno durante el período de excepción.

“Deben ser prudentes con querer politizar el tema de las compras en la República Dominicana sin tomar en cuenta los sistemas de especulación internacional que se están produciendo en los precios internacionales de estos productos, la carestía y las limitaciones para su adquisición”, acotó Sánchez Cárdenas.

Asimismo, el funcionario agregó que la necesidad actual ante el auge del coronavirus en el país, obliga al Estado a hacer adquisiciones en precios que no son los comunes.p class=”p2″>”Decir que una ‘manita’ limpia (gel desinfectante) que costaba 60 pesos y que, ahora, todo el mundo sabe que ese no es el precio, y exigirle al sistema nacional de salud y al Estado dominicano ceñirse a 60 pesos por una ‘manita’, que no lo cuesta hoy día, es una irresponsabilidad pública a la que quiero llamar la atención”, dijo el funcionario tajantemente.

Lo anterior a raíz de que periodistas como Nuria Piera y sectores de oposición entre los que figuran el Partido Revolucionario Moderno (PRM), o el exmandatario Leonel Fernández denunciaran que las autoridades cometieron presuntas irregularidades al momento de adquirir equipos e insumos para el combate de la pandemia que ya se ha cobrado 82 vidas en República Dominicana.

