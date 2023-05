Ministro de Salud Pública favorece medicamentos de alto costo sean cubiertos por la Seguridad Social

Deplora bajo presupuesto impide publicidad sobre medicina preventiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, es partidario de que los medicamentos de alto costo sean cubiertos por la Seguridad Social, y no por una “donación” del Estado.

En ese sentido, augura que en la propuesta de reforma a la Ley 87-01, sobre el Sistema de Seguridad Social, sea incluida la cobertura total de los medicamentos de alto costo para pacientes con enfermedades catastróficas.

Rivera consideró que, si bien es cierto que el Estado debe seguir aportando, no es menos cierto que el programa de medicamentos de alto costo debe ser incluido en la Ley 87-01 General de la Seguridad Social, a los fines de que los pacientes con la referida condición tengan una garantía en esa dirección.

“Nosotros creemos que, si vamos a impactar, debemos seguir ayudándolos a todos, pero vamos a hacerlo ordenado. No por una donación del Estado, sino por la Seguridad Social”, consideró el galeno.

Entrevistado en el programa de podcast de la plataforma de El Nuevo Diario, conducido por Persio Maldonado Sánchez, Jaime Rincón, Luis Brito y Julia Muñiz, el especialista en terapia intensiva consideró que, si un miembro de una familia se le detecta una enfermedad de alto costo, lo correcto es que vaya con el carnet de su aseguradora a adquirir los medicamentos para tratarla, en lugar de recibir la donación del Estado.

Dijo que cada dominicano debe velar por la salud de ese paciente que ha resultado con una enfermedad catastrófica, pero que su aseguradora debe garantizar el acceso a los medicamentos.

En ese sentido, el funcionario agradeció la determinación del presidente Luis Abinader, el cual ha dispuesto la Red Oncológica, para que los pacientes no se vean en la necesidad de acudir al Distrito Nacional o a Santiago.

En palabras de Daniel Rivera, de los 3,143 millones de pesos que recibe el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese Cal), para todos los hospitales de la red, un solo paciente puede consumir hasta un millón y medio.

Rivera reveló que en la actualidad el presupuesto para medicamentos de alto costo es de 8 mil millones de pesos, destinados a más de 16 mil pacientes que padecen algún tipo de enfermedad catastrófica.

Apuntó que si el 98 % de la población posee su afiliación al seguro de salud, lo correcto es que también reciban la cobertura en los medicamentos de alto costo.

Bajo presupuesto para campaña de prevención

El ministro de Salud Pública se quejó de que debido al bajo presupuesto que recibe la cartera sanitaria no es posible mantener una campaña de orientación a las personas, para así educarlas a sus chequeos médicos a tiempo.

“Tenemos que educar constantemente y prevenir. Porque a veces quieren intervenir diciendo, no, pero tienen anuncios y comerciales…. no, no. Salud Pública debería competir en anuncios y comerciales en los medios de comunicación y en los medios digitales”, refirió al afirmar que no se hace porque el bajo presupuesto.

El funcionario es partidario de que un anuncio del Ministerio de Salud Pública salga en cualquier programación de las plataformas de redes sociales o canales abiertos, lo que permitiría llevar el mensaje de la prevención a la población.

Relacionado