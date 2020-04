Ministro de Salud: No hay un medicamento más efectivo que el distanciamiento social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, afirmó este lunes que la forma más eficaz para combatir la expansión del COVID-19 es el distanciamiento social, por lo que pidió a la población acatar a cabalidad la petición de las autoridades en ese sentido.

“No hay un medicamento más efectivo que el distanciamiento social para contener la contaminación que se está produciendo en muchas comunidades que están haciéndose de la vista gorda”, expresó el galeno durante una rueda de prensa virtual donde ofreció los últimos pormenores de la pandemia en el país.

Sánchez Cárdenas reconoció que la mayoría de la población ha respondido positivamente a las medidas pero hay otros que hasta el momento no están cumpliendo las recomendaciones de las autoridades.

“Hay momentos, incluso, para la búsqueda de alimentos, en que la gente sale a las calles sin tomar en consideración las posibilidades de contaminación que tiene cuando se aglomera de esa manera ante un centro de expendio”, agregó.

El funcionario reiteró que la sociedad debe avanzar en la dirección del aislamiento porque “no tenemos, como no tuvo China, no tiene Estados Unidos ni nadie, una respuesta más efectiva frente a la socialización de la enfermedad que no sea mediante el confinamiento intradomiciliario”.

Afirmó que estas medidas representan el antídoto principal “en vez de estar contando fallecimiento o internamientos en UCI, como estamos informando”.

Agregó que esta es la base principal para hacerle frente a la pandemia y que la misma descansa en la conciencia de los ciudadanos.

Al ser preguntado sobre si está de acuerdo que las medidas represivas sean endurecidas a sabiendas de que parte de la población no las está acatando, el titular de Salud se mostró de acuerdo.

“Yo soy partidario del endurecimiento de las posiciones de aquellos ciudadanos que a pesar de tantos llamados, de tanta información que se está dando a la población están desafiando el distanciamiento social”, expresó.

Citó el caso de otros países, como España, que está endureciendo las medidas que están tomando con los ciudadanos que violan estas disposiciones.

Para hacer frente a la expansión del coronavirus en el país desde el pasado 20 de marzo el presidente Danilo Medina decretó un toque de queda, el cual prohíbe a las personas estar en las calles a partir de las 5:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la mañana, pero el mismo ha sido irrespetado por más de 30 mil ciudadanos los cuales han sido arrestados.

Durante la rueda de prensa, Sánchez Cárdenas informó, además, que los muertos en la República Dominicana por coronavirus alcanza los 177, mientras los infectados suman 3,167, tras registrarse 200 nuevos casos.

El ministro también dio a conocer que 155 pacientes de coronavirus se encuentran en cuidados intensivos en diferentes hospitales del país.

En total, explicó, se han realizado 10,075 pruebas, de las que se han descartado 6,908.

