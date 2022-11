Ministro de Salud aclara situación sobre haitiana que dio a luz fuera de hospital en Jimaní

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Salud, Daniel Rivera, aclaró este viernes la situación sobre la nacional haitiana que dio a luz en las afueras de la emergencia del Hospital General José Melenciano.

Rivera explicó que la extranjera sí iba a ser atendida, pero no esperó. “Le dijimos que tenía que quedarse y que no la ibamos a referir, que iba a ser atendida en la institución”, expresó, al citar a la ginecologa del referido centro de salud.

Asimismo, reveló que tienen pruebas de casos de parturientas haitianas que vienen referidas desde su país, algo que a su parecer no debería ser, debido a que primero, no hay un acuerdo entre ambas naciones para eso y segundo, cualquier persona que llegue a una emergencia de un hospital dominicano debe ser atendida.

“Quiero que tú sepas que tenemos las pruebas, referidas, están referidas desde Haití, eso es delicado, porque entonces están refiriendo a otro país y entre ellos debe haber una solución, lamentablemente, como dice el presidente de la República, tienen que resolver el problema haitiano”, dijo el funcionario a su salida de la celebración del Día de la Familia, en el Palacio Nacional.

Destacó que “yo no puedo referirte un paciente cuando no tenemos acuerdos en ese sentido, pero desde el punto de vista de la parte humana no tienen que mandarnos una referencia, si llega una persona con una condición a una de las emergencias de nuestro país va a ser atendida”.

Rivera destacó, además, que de 35 partos que se han realizado en este mes en el Hospital General José Melenciano, de Jimaní provincia Independencia, el 85% han sido de haitianas.

El ministro sostuvo que el problema haitiano debe ser resuelto,” en primer lugar por la salud, hay un brote epidemico de colera que nos puede afectar a nosotros”.

Asimismo, señaló el motivo por el que aumentan las muertes en parturientas haitianas.

“Ahora, ¿Por qué aumentan las muertes en las parturientas haitianas?, porque tú vas a cruzar a hora y media, a dos horas, de un sitio de Haití para llegar a una parte nuestra donde no tenemos espedientes, yo no tengo espediente de qué condición especial tú tienes, si tienes anemia, si tienes infección, como han venido, y por eso la mortalidad en ellas es más altas”, explicó.

