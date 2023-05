Ministro de Medio Ambiente: “No he presentado renuncia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En medio de cuestionamientos y críticas, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, aclaró que no ha presentado su renuncia al presidente de la República Luis Abinader.

Desde que asumió el cargo, Miguel Ceara Hatton se ha mantenido entre fuego cruzado, ya que por un lado es presionado para que actúe con dureza contra los depredadores de los recursos naturales, pero por el otro por quienes se sienten reprimidos por las medidas que toma esa institución.

Sin embargo, un nuevo elemento ha disparado la animadversión de algunos sectores y la admiración de otros hacia su persona y son sus recientes declaraciones sobre una supuesta “nominilla” manejada por un veterano periodista.

Estas declaraciones de Ceara Hatton han desatado un avispero dentro de las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque entienden que con ellas mancilla la memoria histórica del exministro, asesinado, Orlando Jorge Mera, sin embargo representantes de la sociedad civil, entienden que hace falta más ministros como el economista Ceara Hatton.

“De mi parte nunca he pedido renuncia, al contrario, es un tema que me interesa y por el cual hemos venido trabajando desde hace algún tiempo” sostuvo el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entrevistado por Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional.

Destaca una nota de prensa recibida este viernes que, además de las actuales que enfrenta Ceara Hatton, hay sectores que consideran que el ministro de Medio Ambiente no sabe mucho de recursos naturales tal como él mismo funcionario expresó en septiembre del año pasado, en una actividad en Azua, “Yo no sé de las enfermedades o consecuencias de una barcaza… yo de eso no sé. Yo no hablo de lo que no sé, yo soy economista y hablo de economía. Ahora estoy con Medio Ambiente y algunos temas los entiendo y puedo hablar», indicó Ceara Hatton durante una actividad.

A lo largo de su trayectoria Miguel Ceara ha sido un defensor del rol que deben desempeñar los ciudadanos en la construcción de consensos, la transparencia y las políticas públicas.

Se recuerda que en septiembre del 2021 a solo 11 meses del actual gobierno ganar las elecciones, Miguel Ceara que se desempeñaba como ministro de Economía y cuestionó el rol que estaba tomando la Sociedad Civil al indicar que deben jugar

En ese sentido, recordó las movilizaciones verdes en la Plaza de la Bandera, la lucha por el 4% a la educación y la movilización de los Haitises que tienen que mantenerse. “Es un músculo que siempre tiene que estar tenso, porque al final de cuentas la sociedad es conflicto, es diferencias y es lucha”, comentó el ministro de Economía.

Indicó que si no se produce esa lucha, y ese músculo no está tenso, otros que tienen un poder factico que deviene de un poder económico, de componendas con el Estado se van a imponer y van a dejar lo marginal para el resto de la sociedad y van a vulnerar los derechos.

