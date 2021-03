Ministro de Medio Ambiente afirma que el tema agua es la prioridad de su administración

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, afirmó que el agua es la prioridad más relevante y decisiva de su administración. Al ofrecer las palabras de introducción del panel virtual “El agua y su impacto en República Dominicana”, realizado por la Cooperativa Vega Real, a propósito del Día Mundial del Agua, el funcionario indicó que trabajar con una agenda completa sobre el cambio climático es urgente e impostergable en el país.

“Proteger nuestro Valle Nuevo, la madre de las aguas y la cordillera Central es de vital importancia”, dijo el funcionario, al tiempo de señalar que preservando el recurso agua se garantiza una mejor vida a las generaciones presentes y futuras. “Aseguramos y garantizamos que nuestros ríos y cuencas hidrográficas se constituyan en lugares protegidos por la ley”, dijo.

El ministro recordó que el agua ocupa un lugar preponderante entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el sexto de ellos “Agua limpia y saneamiento”. Destacó que la alerta sobre la escasez del preciado líquido afecta el 40% de la población mundial y que la situación se acrecienta con el cambio climático y la elevación de la temperatura global, comprometiendo a países como República Dominicana.

Sobre el panel

El panel virtual contó con la participación de los ambientalistas Luis Carvajal, Milton Martínez, y el abogado Trajano Vidal Potentini.

Carvajal, miembro de la Academia de Ciencia, recordó que la propuesta de un Pacto Nacional por el Agua fue una iniciativa del movimiento cooperativo encabezado por Cooperativa Vega Real, con el acompañamiento de la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En ese sentido, señaló que la finalidad de un pacto es conseguir un uso más eficaz, solidario, sostenible e integrado de los diferentes recursos hídricos existentes en República Dominicana”. En ese tenor, advirtió que en el país existe un marco legal deja una abertura para la apropiación privada de un dominio público como lo es el agua.

El catedrático precisó que el país tiene una alta vulnerabilidad ante el cambio climático, por lo que se vería afectado en el acceso tanto al agua potable como para riego, y puntualizó que donde quiera que hay un acuífero importante existe una concesión minera, “es que sus dueños, de acuerdo con la Ley Minera tienen derecho a las aguas que ellos encuentren en la zona de explotación”, advirtió.

Carvajal indicó que, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, el agua debe ser una auténtica política de Estado, consensuada, que dé estabilidad a las decisiones en materia de gestión, más allá de cada ciclo de planificación y de los cambios de Gobierno. “Nosotros añadimos a esto, que garantice la existencia, el carácter patrimonial, el derecho de su uso y el compromiso con su preservación, calidad y su disponibilidad en un marco de justicia social”.

Asimismo, Milton Martínez, miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, sostuvo que, como todo bien social, el agua debe analizarse en dos sentidos: la disponibilidad, es decir el volumen existente, y el acceso, refiriéndose a su distribución equitativa. En ese sentido, precisó que el gran tema dominicano es el acceso al agua y saneamiento, es decir, el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible, agravado por el deterioro de los acuíferos.

“Hemos respondido espantados ante la propuesta de legalizar las concesiones de agua, con un disfraz eufemístico llamado “alianza público-privada”, mientras hemos sido incapaces de enfrentar las concesiones fácticas que son las ventas de agua de las “cora” y el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) a los miles de embotelladoras de agua que pululan en todo el país como bancas de lotería”, denunció Martínez.

De su lado, el abogado Trajano Vidal Potentini expresó que el acceso al agua es un derecho humano, además de fundamental, reconocido por las Naciones Unidas. “Hablar del agua es hablar del derecho a la vida, del medioambiente y de la salud”, destacó.

En ese mismo orden, Yanio Concepción, presidente ejecutivo de Cooperativa Vega Real, manifestó que la falta de voluntad de políticas integrales, acumuladas por décadas, afectan el patrimonio ambiental de República Dominicana, especialmente el agua.

Concepción recordó que el presidente Abinader propuso, el pasado 27 de febrero, “un gran acuerdo por el agua”, que garantice una inversión de 8,850 millones de dólares, equivalentes al 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) promedio anual por los próximos 15 años. Al respecto, indicó que, previo al llamado presidencial, el primero de junio de 2019, decenas de instituciones del Cibao firmaron un Pacto Regional por el Agua, en La Vega, y que ahora se adhieren al debate del Pacto Nacional del Agua al que invita el Presidente.

Mientras que, Luis Schecker Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias sostuvo que sin agua no hay vida. “La Academia de Ciencia se compromete una vez más a unirse a todo este esfuerzo de los ambientalistas, del gobierno y de la sociedad civil, de los ayuntamientos, porque todos estamos obligados a darle un respaldo pleno a este esfuerzo que no tiene otro propósito que preservar la vida no solamente de los humanos, sino de todas las especies”.

En tanto que el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz dijo que siempre estará de la mano con la Cooperativa Vega Real y las autoridades de Medio Ambiente y el capital social vegano para que se puedan preservar las cuencas, fauna y flora del país.

Asimismo, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la Diócesis de La Vega, realizó una oración al inicio del panel virtual en la que destacó que el objetivo de la convocatoria era reivindicar la importancia del agua como elemento vital y valoró el esfuerzo sostenido de Vega Real por defender el recurso agua, amenazado por la contaminación.