Ministro de la Juventud: Soy un ejemplo para los jóvenes dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“Soy un ejemplo para la juventud dominicana”. Fueron palabras del ministro de la Juventud, Rafael Feliz en la entrevista especial realizada para el Podcast Ecopolítica, que se realizó en vivo en auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La grabación de éste podcast, fue realizada en compañía de los panelistas Ninoska Batista, Jhonatan Chevalier, Carlos de la cruz, Jennifer Campis y el ministro de la Juventud cómo invitado especial.

Rafael Feliz, es un joven Sociólogo, Comunicador y más conocido en la actualidad por la posición que ostenta, además es egresado con honores de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es válido destacar que ha sido el ministro más joven en la corta historia de la institución. Temas políticos, inquietudes, y respuestas con alto interés se llevaron a cabo esa tarde, junto al conocido ministro de la juventud.

El reto de estar al frente en uno de los ministerios más criticados.

Una de las preguntas más resonantes en fue realizada por Jonathan Chevalier, “¿Algún día imagino ser el ministro de la juventud? ¿En Algún momento imaginó ser un ejemplo para la juventud Dominicana?”, dijo el panelista; Féliz, muy emotivo y sonriendo contestó: “Mira en primer lugar soy un ejemplo para la juventud Dominicana no quiero sonar modesto pero sí”, expresó.

Agregó el ministro: «Un joven mientras íbamos hablando me dijo: “Me siento súper orgulloso de ti, eres mi ejemplo”, también me dijo: “cómo aquel joven que estuvo conmigo en la discoteca Zambra en el año 2018 y tres años después fue ministro de la juventud”. Félix expresó muy atentamente diciendo: “primero trabajo, segundo trabajo , tercero trabajo y sobretodo apegado a los valores de integridad, compromiso y lealtad”

¿Pesa ser ministro? Pregunta qué Carlos de la Cruz le hizo a Féliz, quién respondió “Pesa por las responsabilidades y porque soy una persona joven, normal igual que toda otra, para mí no lo vi tanto, ni siquiera sentí temor, ni miedo porque entendía que primero me había formado con ciertos valores y entendía que lo único que tenía que hacer a la hora de yo llegar al ministerio era replicar lo mismo que yo había hecho toda mi vida, que era trabajar a favor de los jóvenes a pegados a los principios con los que me había criado”.

Resultados en el año de gestión

Ninoska Batista, quién encabeza este segmento y además coordinadora del Podcast EcoPolítica, hizo pregunta al ministro, ¿Desde el ministerio de la juventud cuál ha sido tu mayor logro o el más relevante? Indicó “No trabajo solo y me gusta siempre hablar en plural” agregó, también “yo estoy preparado y desde antes de entrar se , que las posiciones al igual que el poder son transitoria”.

¿Hay un plan de orientación para todos los jóvenes y que decirle a ellos? Preguntó Carlos de la cruz al Ministro: “Yo decía que a lo que yo puedo motivar a los Jóvenes es a qué hicieran política idealmente de un partido, yo me siento feliz cuando veo jóvenes de mi generación en votos de partidos políticos”. Manifestó .

