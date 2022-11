Ministro de la juventud asegura Onguito Wa no es un referente para la juventud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTOD OMINGO.- Rafael Feliz García, ministro de la juventud, aseguró este lunes que el exponente de música urbana Onguito Wa no es un reflejo de todos los jóvenes de la República Dominicana.

No obstante, admitió que lamentablemente lo es para un sector de la población que lo valida y lo tiene como opción de progreso.

“Creo que no es el reflejo de todos los jóvenes dominicanos, si es el reflejo de un sector de la población que es humilde, y que lamentablemente se ha logrado bajo una categoría social que muchas personas denominan viral “, dijo.

Al ser entrevistado en el programa radial “Más Cerca”, bajo la conducción de Anibelca Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza y Vicente Bengoa, el funcionario lamentó que en la actualidad lo que se hace viral son las malas acciones, y los medios de comunicación colaboran para la viralización de estas.

“Lamentablemente lo que no es morbo no genera reating, y lo que no genera reating no genera dinero, entonces en un modelo sumamente mercantilista como éste, la comunicación, simplemente no lo van a publicar”, puntualizó.

En otro orden, Feliz García, quien también es sociólogo, dijo que las universidades deben actualizar sus currículum, para mitigar la tasa de desempleo y aumentar las oportunidades laborales para los jóvenes.

“Cómo es posible que sigamos formando las mismas áreas del conocimiento bajo los mismos pensum de hace 20 años.

El funcionario reveló que el ministerio realizará un programa denominado “Mi barrio tiene talento”, que busca apoyar a jóvenes deportistas y artistas que buscan formarse en en dichas áreas.

“La semana que viene nosotros vamos a estar en coordinación con diferentes clubes culturales y deportivos, vamos estar apoyándole con el equipo del ministerio de la juventud bajo el programa mi barrio tiene talento” en sectores de la zona norte del Distrito Nacional, agregó.

Relacionado