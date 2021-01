Ministro de Hacienda sobre impuestos a remesas: “El Gobierno nunca lo ha contemplado”

Comparte esta noticia

EL NUENVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, aseguró este jueves que el Gobierno nunca ha contemplado un impuesto a las remesas, al tiempo de calificar la medida como “ilógica e impracticable”.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la institución, expresó que “El gobierno nunca ha contemplado un impuesto a las remesas. Una medida como esta sería ilógica e impracticable”, y agradeció a “nuestros hermanos en el exterior por el gran esfuerzo que hacen para la ayudar a sus familiares que viven en nuestro país”.

Las declaraciones de Vicente surgen luego de que saliera a relucir que el cónsul dominicano en la ciudad Nueva York, Eligio Jáquez, propuso a inicios de esta semana un tributo de 0.01 % a las remesas enviadas a República Dominicana para utilizar el dinero recaudado en programas sociales en favor de la diáspora, sin embargo, el diplomático también aprovechó su cuenta de Twitter para esclarecer que ” la idea no es mía”.

“Parecería que la idea, que no es mía, de gravar las remesas, con un 0.01%, para financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la diáspora, no ha sido explícito, comprendido, o no está en su turno”, escribió Jacquez, al tiempo de declarar que “dejo el tema en el lugar que lo encontré “.

Las remesas familiares, que representan cerca de un tercio de los ingresos en divisas del país, registraron un nivel de 8,219.3 millones de dólares al cierre del año pasado, el mayor monto recibido durante la última década, de acuerdo a los registros del Banco Central de República Dominicana.