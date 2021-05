Ministro de Energía y Minas supervisa en Barahona trabajos desarrolla empresa minera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LAS FILIPINAS, BARAHONA.-El Ministro de Energía y Minas, acompañado de una alta comisión de expertos en minas, visitó este martes la comunidad Las Filipinas, en Barahona, para inspeccionar las operaciones que viene realizando en esa zona la empresa minera de capital extranjero, Belfond Enterprise.

El ingeniero Antonio Almonte vino a constatar personalmente algunas denuncias que habían hecho personas que, según se ha dicho no residen en esa comunidad, donde alegaban que la empresa estaba “acabando” con 12 ríos de la zona, lo cual el ministro pudo ver que cerca a la extracción del mineral Carbonato de Calcio no existe ni un solo acuífero de los mencionados, además pudo comprobar que la empresa no usa agua para sus operaciones.

El funcionario también observó que lo único que le queda cerca al lugar de operación es una cañada sin agua, que dicho sea de paso se llama Cañada Seca debido a que no tiene el preciado liquido.

Almonte dijo sentirse satisfecho de cómo la empresa está llevando a cabo sus operaciones, con el cuidado requerido en este tipo de explotación minera de Carbonato de Calcio.

El ministro fue acompañado de varios funcionarios del Área Minera como son Miguel Díaz Viceministro de Minería, Rolando Muñoz Dirección General de Minería y Miguel Peña, asesor del presidente en materia de minas entre otros.

Almonte fue recibido por el licenciado Julio Helena, Gerente General de Belfond y los técnicos de la Empresa quienes dieron explicaciones al ministro.

En su visita a Barahona, el funcionario también visitó La Mina de Larimar, ubicada en la misma comunidad de Las Filipinas.