Ministro de Energía y Minas dice hay combustible para garantizar suministro eléctrico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, aseguró este jueves que hay suficiente combustible para garantizar el suministro eléctrico a nivel nacional, al menos por el resto del año 2021, esto pese a la situación a nivel global por la distribución de carbón.

Indicó además que este jueves desde Colombia llegarían unas 60 mil toneladas de carbón al país.

“Tenemos garantizado carbón por el resto del año, pero nosotros queremos garantizar varias fuentes de abastecimiento”, dijo.

Entrevistado en el programa Más Cerca, que se trasmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza y Dary Terrero, reveló que el carbón y el gas natural son los factores que han contribuido a un disparo del precio de la electricidad en distintos países del mundo.

“El carbón que nosotros habíamos presupuestado el año pasado para este año, en función del histórico era alrededor de 60 dólares por tonelada.. Ahora 230- 240 dólares por tonelada, usted está hablando de casi cuatro veces más”, añadió Almonte.

Explicó que los altos niveles de apagones que se han presentado, se deben a la gran demanda de energía eléctrica por parte de la población, así como la reactivación y apertura de la economía.

“Cuando se decía antes que la demanda era tanto megavatios, esa no era la real porque había un 15% reprimida que nunca se veía, cuando usted libera ese 15%, entonces usted se da cuenta que no era 2,700 sino 3,000 la demanda… nosotros decidimos dar 99% de la energía.. y que la recuperación de la economía a partir de la crisis de la pandemia no puede hacerse sino es con el elemento fundamental que es la electricidad”, sostuvo.

