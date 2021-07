Ministro de Educación recibe la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar recibió este viernes a Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana, quien está de visita oficial en República Dominicana para continuar los trabajos de coordinación en el marco de la Secretaría Pro Tempore (SPT) que ostenta nuestro país de la Conferencia Iberoamericana.

Fulcar le mostró la experiencia y la respuesta del país a los retos de la educación en medio de la pandemia de covid-19. Explicó que la necesidad derivada de las viejas y variadas brechas sociales acumuladas obligó a crear en breve tiempo una articulación multimedios que permitiera garantizar los procesos educativos sin generar más exclusiones ni dejar a nadie atrás, estrategia que está siendo valorada por la sociedad nacional y los organismos internacionales.

“La propia necesidad nos obligó a articular esa novedosa combinación multimedios de televisión, radio, cuadernillos e internet, a priorizar el currículo, producir contenido virtual, transmitirlos por televisión y poner al país entero dos veces al día a recibir clases. Tanto que ya no son solo los estudiantes, sino que ya padres y madres suelen quedarse estudiando las clases también. Esa es una experiencia que estamos documentando, porque por ser una de nuestras carencias mayores, también la solución ha sido mayor”, dijo Fulcar.

Grynspan dijo que su principal objetivo es estrechar lazos y apoyar la celebración de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el país en 2022 y de otras reuniones preliminares.

Valoró como muy positivo el esfuerzo del ministro Fulcar para mantener la docencia en medio de la pandemia del covid-19.

“Me parece muy importante lo que ha dicho el señor ministro, de no descuidar nunca la capacitación de los maestros para poder hacer su trabajo y, el hecho de retener a los jóvenes en los centros educativos, porque ese es el futuro de todos los países. El énfasis que está poniendo en el tema pedagógico, en todo el tema de dotar no solo de electricidad sino de conectividad a las escuelas me parece de la mayor importancia para enfrentar los retos de este siglo 21”, dijo Grynspan.

La señora Grinspan informó que en el marco de la cumbre se realizará una reunión de ministros de educación para abordar las realidades de sus países.

La señora Gryspan estuvo acompañada por Héctor Gada, director de la oficina Iberoamericana para México, Centroamérica y el Caribe, Manuel Moreno jefe de Gabinete y Pablo Adrián Hardy, encargado de relaciones con el sector privado.

También estuvieron la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINERD, Ligia Pérez, el director de Gabinete, Paulino Ogando y el director financiero, Cástulo Vidal.

