Ministro de Educación insta a estudiantes a honrar memoria de los patricios para mantener vivo su legado

VILLA TAPIA, HERMANAS MIRABAL. – Con motivo de celebrarse en el país el mes de la Patria, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, exhortó a los estudiantes del Politécnico Manolo Tavares Justo, en el municipio Villa Tapia, a honrar la memoria de los patricios para mantener vivo su legado.

Recordó a los estudiantes que siempre tienen el deber sagrado de reconocer a ese gran dominicano que fue Juan Pablo Duarte, y les dijo que su compromiso es no olvidar nunca su entrega por nuestra soberanía e independencia.

“Porque si hoy estamos aquí fue por su entrega, empeño, dedicación y su compromiso con cada uno de nosotros, y la mejor manera que ustedes tienen, queridos estudiantes, de honrar y de reconocer ese esfuerzo y esa entrega de nuestros padres fundadores, es siendo buenos estudiantes”, señaló Peña Mirabal.

De igual manera, exhortó a los estudiantes a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para sacarle el mejor provecho a los estudios y entregarse con entusiasmo en las tareas que les asignan sus maestros.

“El mejor regalo que ustedes pueden hacerle a Duarte en su 207 aniversario es estudiando, sin permitir que nadie ni nada los separe de las aulas. No permitan que nadie les quite el tiempo que deben estar en las aulas haciendo lo que deben de hacer, porque en cada uno de ustedes descansa la patria dominicana, y si ustedes no se preparan estudiando, nuestra Patria está en peligro”, enfatizó.

EN BONAO

El funcionario también realizó una visita al Centro de Formación Integral Cigar Family, Fundación Humo de Amor, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, donde conoció el funcionamiento de ese centro integral que imparte enseñanza a 425 estudiantes de zonas aledañas a la industria tabacalera Arturo Fuente.

Dicho plantel está compuesto por una escuela que abarca desde el nivel Inicial hasta el bachillerato técnico, que beneficia a niños y jóvenes de más 20 de comunidades del área, entre las que se encuentran Caribe, Jengibre, El Verde, Rancho Nuevo y Los Arroyos.

Asimismo, imparte formación en arte como baile, canto y a actuación, así como artes marciales, idiomas inglés y francés, enfermería y otras áreas.

El ministro fue recibido por un grupo de estudiantes que se expresaron en inglés y francés, y por el director ejecutivo de la fundación, Sergio Morel, quien mediante un recorrido mostró al funcionario de la cartera educativa los espacios disponibles.

La visita culminó con una presentación de estudiantes de artes en canto y baile, además de arte marciales.

El ministro Peña Mirabal felicitó a los estudiantes por el talento que exhiben en las diferentes disciplinas en la que participan, y les motivó a nunca apartarse de los estudios porque el país necesita hombres y mujeres bien preparado como ellos.

