Ministro de Educación encabeza plan masivo de vacunación en SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ministro de Educación, Roberto Fulcar encabezó este jueves un plan masivo de vacunación en el municipio Santo Domingo Este, donde acudieron miles de personas residentes en San Antonio de Guerra y Boca Chica, acogiendo el llamado del Gobierno para vacunarse contra el Covid-19.

La jornada de vacunación inició a nivel nacional, como parte de la campaña VacúnateRD, la cual movilizó a ministros, legisladores, servidores públicos, alcaldes, concejales y miles de colaboradores de todo el país, con el objetivo de detener la propagación de la pandemia del coronavirus.

Fulcar, quien coordinó la jornada en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y San Luis, destacó la acogida de la población, la entrega de médicos, enfermeras y colaboradores, señalando que su empeño y el servicio de tantos voluntarios es el más loable acto de amor, porque con ello salvan miles de vidas.

El funcionario estuvo acompañado de las ministras Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, Luz del Alba Jiménez, de la Juventud y Yadira Henríquez, directora del Plan Social; Rafael Arias, del INTRAN, Emilio Galván, de Programas Especiales y Josefa Castillo, Superintendente de Seguros, Espensel Fragoso, de Dirección Fronteriza; el INFOTEP, así como de los alcaldes Manuel Jiménez, de Santo Domingo Este; Francisco Rojas García, de San Antonio de Guerra. Además, los diputados de las tres circunscripciones de la demarcación.

Fulcar expresó que la jornada de vacunación es parte del esfuerzo concentrado y mancomunado del presidente Luis Abinader, con el propósito de sumar todas las fuerzas del Gobierno y de la sociedad para frenar la pandemia del Covid-19, que en las últimas semanas ha experimentado un incremento.

Bajo la consigna “Si no te has vacunado, a mí no me invite’ a nada”, el doctor Fulcar hizo un llamado solemne a los padres, madres, hijos, abuelos y vecinos para que se vacunen, ya que es un acto de amor y responsabilidad, “porque es entre todos que venceremos el Coronavirus”.

“El objetivo es garantizar una vacunación masiva al pueblo dominicano. Podemos tomar muchas medidas, pero junto al distanciamiento físico y la higiene, la vacunación es lo que ayudará a arrinconar a esta pandemia”, sostuvo el ministro.

Hasta ahora hay habilitados alrededor de 100 centros de vacunación, para agilizar el proceso de vacunación, de modo que no haya excusas para no vacunarse.

Expresó que cientos de líderes se han sumado a esta causa, lo que produce mucha alegría y energía, al ver a un pueblo que atiende al llamado del presidente de Luis Abinader, del Gabinete de Salud, del ministro de Salud Pública y de todos los que están trabajando voluntariamente para superar con éxito esta pandemia, y evitar que sigan falleciendo personas por esta causa.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que el pueblo dominicano tiene el privilegio de contar con vacunas suficientes para inocularnos, gracias a un gobierno que ha actuado de manera responsable, cuidando la vida de todos.

La ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, manifestó que VacúnateRD es un llamado de amor, y como bien dijo el ministro de Educación “si no te has vacunado, a mí no me invites a nada”, al tiempo que instó a los jóvenes a acudir a los centros de vacunación sin temor, ya que es un deber ciudadano que ayudará a preservar su salud y la de los suyos.

Relacionado