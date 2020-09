Ceara Hatton descarta reforma fiscal debido a efectos de pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El ministro de economía, planificación y desarrollo, Miguel Ceara Hatton, descartó este jueves que el Gobierno se plantee una reforma fiscal por considerar que en medio de la pandemia sería contraproducente y lesivo para la sociedad y la ciudadanía.

“Es muy difícil bajo estas circunstancias de depresión económica plantearle a la ciudadanía las reformas encaminadas al aumento de impuestos”, expresó Ceara Hatton durante una entrevista con el director del multimedio Acento.

El ministro de economía expresó que el Gobierno ha puesto en la mira en priorizar la calidad del gasto. “Lo que se ha hecho es mejorar la calidad del gasto y que los recursos redundantes en áreas específicas se transfieren a sectores de mayor urgencia como salud, educación, agua potable o caminos vecinales”, indicó.

Sobre adecentar la calidad de gasto mediante la cesación de empleos con dobles funciones en el sector público, apuntó que lo importante es mantener el empleo funcional correspondiente a cada una de sus prerrogativas normativas.

“No es austeridad por austeridad. Austeridad es no gastar y no se trata de eso. Es ajustar los gastos para generar un ahorro y obtener una disponibilidad de gasto en áreas sustanciales; por ejemplo, la reforma educativa, que implica un alto costo para la transformación digital”, precisó.

La nueva gestión que encabeza en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo revisa la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley núm. 1-12) y el Plan Plurianual con el objetivo de dar respuestas efectivas y humanas a los nuevos desafíos generados por la pandemia.

“Es revisar nuestros propuestas para mejorar la calidad de vida de la población orientadas al ordenamiento de los territorios, promover el poder ciudadano y lograr que el desarrollo no sea un usufructo personal, sino un bien colectivo”, dijo.

Recuperación para 2021

Proyecta que la economía mundial y la dominicana empezarán una etapa de recuperación en el primer trimestre del año 2021 y consideró que una de las esperanzas para combatir el COVID-19 es el tratamiento final de las vacunas.

Para Ceara Hatton, reconocido autor de informes y estrategias focalizadas en el desarrollo humano, la pandemia es una oportunidad para solucionar las vulnerabilidades de cada economía en cualquier país del mundo.

Tal es el caso, a su juicio, de las urgencias que han provocado la digitalización de los procesos cotidianos debido a que lo presencial es imposible ante el auge del virus. “Hay personas que han tenido que aprender a superar su propia brecha digital. Aprender a vivir sin lo presencial. Una computadora y un celular se han convertido en herramientas de trabajo imprescindibles, yo diría vitales para todos”.

Afirmó que la preocupación principal de las autoridades es preservar la salud de las personas. “Hay que garantizarles a las personas en estos momentos calidad en la disposición de los servicios de salud en términos de las pruebas y medicamentos para combatir el virus”.

La selección de la JCE

Acerca de la elección de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral apuntó que la escogencia no debe ser un tema de conflicto. “Aquí no hay razón alguna para que el tema electoral sea un tema de conflicto. No puede ser que cada cuatro años haya una zozobra por falta de confianza en los árbitros del tribunal electoral”.

Dijo que la oferta institucional de campaña del presidente Abinader será una realidad con la elección de jueces independientes en la Junta Central Electoral. “Yo estoy convencido que escogeremos un pleno electoral independiente, pese a los intereses de los grupos políticos del país. Eso está claro que será así”, apuntó.

Ceara Hatton anunció que el gobierno invertirá $1,300 millones de pesos en pequeños acueductos en todo el territorio nacional. “Estamos hablando que esa inversión dotará de reservorios de agua a las comunidades y la limpieza de canales de riego donde sea necesario”, informó.