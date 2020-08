Ministro de Economía: Gobierno se aboca a una transformación digital para facilitar procesos de gestión pública

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, adelantó este miércoles que el Gobierno dominicano se aboca a realizar una transformación digital, para facilitar procesos de gestión pública, tomando en cuenta la nueva subjetividad que ha traído a la humanidad el coronavirus COVID-19.

“Como Gobierno estamos abocados a generar una clara oferta digital de contenidos, especialmente en el sector de educación, y para facilitar procesos de gestión pública”, expresó Ceara Hatton, quien puso en posesión a la nueva directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Miosotis Rivas Peña, y del Instituto Geográfico Nacional, .

No obstante, Ceara Hatton manifestó que la transformación digital puede ser fuente de una enorme brecha social, debido a que hay personas que no tienen acceso a la banda ancha y otras que quizás ni la tienen.

De igual modo, expresó que un nuevo factor de esta transformación digital es generar nuevos contenidos, por lo que hay que enseñar a la población a utilizarlos de manera productiva y educativa.

Al referirse al papel de la ONE en cuanto al tema, señaló que es prioritario, en estos momentos, los sistemas de producción estadísticos. Es decir, producir las estadísticas que se demandan.“Es prioritario que los sistemas de información midan, pues lo que no se mide no existe”, manifestó Ceara Hatton, al destacar la importancia de una transformación para brindar información con acceso en línea.

El economista Ceara Hatton asumió como nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo el pasado lunes 17 de este mes. Ceara Hatton fue designado por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 324-20 el pasado domingo 16 de agosto.

Sobre de Ceara Hatton

Economista, cuyas áreas de interés profesional son macroeconomía, desarrollo económico, teoría económica, políticas públicas y economía y política internacional.

Investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán y profesor de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el área de economía desde el 2011. Ha tenido como área de investigación principal el desarrollo económico dominicano y ha sido consultor privado en el área económica.

Ceara Hatton fue, entre septiembre del 2003 y junio del 2011, el Coordinador Nacional de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) siendo responsable del Informe Nacional de Desarrollo Humano.

Entre 1996 y 2001 fue director del área económica de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Trinidad y Tobago.

Fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas, Inc. (CODECO) de 1982 a 1984. Es egresado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAN) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México.