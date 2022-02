Ministro de Economía explica que el fideicomiso es una figura muy común en América Latina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, explicó este viernes que el fideicomiso público es una figura en donde el Estado conserva totalmente la propiedad del activo y garantiza que los recursos sean utilizados para reinvertir para la evolución de las empresas y que esta figura es común en otros países de América Latina.

“Es una figura muy común en América Latina”, afirmó Ceara Hatton, entrevistado anoche por el periodista Roberto Cavada, en el segmento Hora Cero, en el noticiario de Telenoticias por Telesistema, canal 11.

Entre los países de la región con esta figura, el economista e investigador citó a Ecuador con 873 fideicomisos públicos, México con 589, Colombia 258, Panamá 103, Guatemala 77, Honduras 63, en Perú 23 y en República Dominicana hay 21 en la actualidad.

El ministro dijo que no le ve nada de particular si se necesita una ley para mejorar algún aspecto, de control, el sistema de compras, poner límites en materia de endeudamiento, que garantice transparencia etc., lo cual se logra con una ley general que regule el fideicomiso público “eso es normal en cualquier mecanismo de administración pública y cómo se aplicaría la Ley de Compras Gubernamentales”.

“Yo no le veo ningún problema, realmente no lo hay, esto es más bien una garata política”, afirmó Ceara Hatton, al referirse al fideicomiso planteado de la Central Termoelécticra Punta Catalina.

Dijo que no ve el sentido de este debate en torno al fideicomiso de Punta Catalina. “Simplemente es un instrumento que puede mejorarse, si, mucho puede mejorarse”, indicó Ceara Hatton y reiteró que el Gobierno ha expresado que no privatizará la termoeléctrica.

Ceara Hatton sostuvo que el Gobierno pensó que la figura más adecuada era el fideicomiso para Punta Catalina que es propiedad pública. “Es un disparate afirmar que se va a vender, ya el presidente lo ha aclarado muchas veces”, manifestó el ministro de Economía.

Destacó como importante que el presente Gobierno ha aumentado el patrimonio público con la compra de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), pagó para terminar el contrato de concesión de la Autopista de Samaná y ha readquirido alrededor de 100 mil tareas de tierra del Consejo Estatal del Azúcar.

“O sea, el patrimonio público se ha engrosado en este Gobierno”, puntualizó el catedrático universitario, quien reiteró que el Gobierno ha planteado claramente de que no va a privatizar.

Desempeño de la economía

El ministro dijo que en 2021 el desempeño de la economía ha sido excepcional en el crecimiento de la economía dominicana. Indicó que se produjo una combinación de un crecimiento económico de 12.3% con relación al año 2020 y de 4.7% con respecto al 2019, junto con una reducción del déficit público de -7.5% del PIB a -2.7%, se ha recuperado el empleo superando el nivel pre-crisis e igualando el nivel de empleo del último trimestre de 2019. Indicó la recuperación del turismo, las zonas francas, la industria local, la construcción, el comercio y la agricultura.

Señaló que los ingresos de divisas de exportaciones de bienes y servicios y las reservas internacionales superaron el nivel de 2019.

En cuanto al alza de los precios, dijo que obedecen a factores externos, a un componente de inflación importado. Puntualizó que el Gobierno está asumiendo una parte importante del aumento en el precio de los combustibles, Recordó que en 2021 pagó cerca de 12 mil millones de pesos de subsidio del precio del combustible y ha mejorado los sistemas de distribución de alimentos a través de los mercados populares de INESPRE.

Dijo que tanto en 2020 como en 2021 la producción agropecuaria creció y se ha mantenido la oferta de alimentos.

Fortalecimiento de las ASFL

El ministro Ceara Hatton informó que desde el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro se creó una metodología de evaluación y rendición de cuentas del dinero público que reciben las organizaciones de la sociedad civil.

Ceara Hatton expresó que se siente muy orgulloso del trabajo que tiene como ministro de Economía, del equipo con el que trabaja y del presidente Luis Abinader.

Afirmó que en los ministros y directores generales de las principales instituciones gubernamentales hay una mística muy clara de hacer “las cosas bien hechas”.

Dijo que se trabaja para cambiar la cultura política del clientelismo donde se llegó a la barbaridad histórica de que la corrupción y la impunidad eran instrumentos de gobernanza para garantizar la gobernabilidad.

Señaló que “no he cambiado absolutamente nada mi estilo de vida y espero escribir un buen libro de toda esta experiencia”, concluyó Ceara Hatton.

