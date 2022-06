Ministro de Economía considera en Bruselas urge cambio en relaciones de poder

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, consideró que urge un cambio en las relaciones de poder para concretar el pacto social que garantice las reformas y cambios que se necesitan en la República Dominicana y en América Latina y el Caribe que tiene sociedades muy desiguales.

El ministro disertó en el “Diálogo birregional de la Unión Europea-América Latina y el Caribe de alto nivel EUROSociAL”, donde participó en el panel “Nuevos pactos sociales y transición justa: Reformas y cambios para resituar las políticas para la cohesión social en clave de transición verde, digital y socioeconómica”.

“Para pensar en una verdadera reforma fiscal y un pacto, tenemos que cambiar las relaciones de poder, nuestras sociedades son muy desiguales, y al ser tan desiguales, la desigualdad está legitimando una relación de poder”, enfatizó Ceara Hatton.

De acuerdo con el economista e investigador, al final de cuentas el desarrollo se convierte en una cuestión de poder y no de derechos como debería ser.

“Lo que hay que cambiar es esa relación de poder, y ahí es como dicen en República Dominicana, donde la puerca retorció el rabo, es lo más difícil; pero la base para hacer un verdadero pacto es que cambien las relaciones de poder y que verdaderamente exista un poder ciudadano”, concluyó Ceara Hatton, quien fue ampliamente aplaudido por los participantes.

Recuperación de la economía

El ministro Ceara Hatton destacó que en 2021 la economía dominicana creció 12.3% comparado con el 2020 y en 4.7% con relación al 2019. Indicó que se logró un significativo crecimiento con una marcada reducción del déficit fiscal y esto se explica en que el presente Gobierno cuando asumió cambió el perfil de legitimidad en República Dominicana.

Indicó que en el país la corrupción y la impunidad se convirtieron en una época en un instrumento de gobernanza para garantizar gobernabilidad.

El catedrático universitario dijo que el Gobierno dominicano trabaja para que no haya impunidad y para eso se independizó la Procuraduría General de la República y se promovió la escogencia de jueces independientes, tanto en el Tribunal Constitucional, como en la Cámara de Cuentas y en la Junta Central Electoral.

Manifestó que esas decisiones de que los árbitros sean independientes generó una serie de confianza al punto tal que de ese 12.3% de crecimiento económico que se tuvo en 2021, es explicado en un 63% por la inversión.

Ceara Hatton puntualizó que aproximadamente el 95% o el 96% de esa inversión era privada. “Fue la confianza del sector privado que empujó, además, de la política del Gobierno en el caso del turismo que hizo todo el esfuerzo por mantener los hoteles abiertos, y dio apoyo al sector industrial”, dijo.

También citó una política muy fuerte de apoyo a la población a través de transferencias de efectivo que fue alrededor del 3% del PIB. Sostuvo que todos esos factores contribuyeron a crear un escenario de rápido crecimiento, e inversión privada.

Situación Rusia-Ucrania

El economista e investigador refirió que el mundo tiene 17 meses en incertidumbre y todavía nadie sabe cuando se acabará la guerra entre Rusia y Ucrania.

En cuanto a los altos precios del petróleo, Ceara Hatton, manifestó que esa situación significa que en República Dominicana hay que sostener un subsidio a la población que se calcula en que probablemente llegue al 1% del PIB.

“Los únicos que no se han dado cuenta de que no hay guerra son los organismos internacionales de evaluación de crédito, ellos no saben que hay guerra, entonces nos están diciendo que tenemos que terminar el año con un ratio entre el pago del servicio de la deuda, o los intereses básicamente en proporción a los ingresos tributarios”, expresó Ceara Hattón, al enfatizar que no se puede permitir una recesión en la actualidad.

“Esas son de las tensiones que estamos viviendo”, puntualizó y a seguidas significó que el Gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la transparencia del gasto público, lo que ha generado confianza.

Manifestó que se tiene una perspectiva muy clara de inclusión social y territorial, solidaridad, mecanismos de participación y rendición de cuentas.

Expresó que todos esos elementos son fundamentales para hacer una reforma fiscal, la cual no se puede llevar a cabo en contexto de inflación y ni mucho menos en pandemia.

En el diálogo birregional de alto nivel participan autoridades y responsables de Instituciones Europeas, Estados Miembros de la UE, países y organizaciones de América Latina y el Caribe, sociedad civil y sector privado, a un diálogo birregional, para compartir la importante experiencia de EUROsociAL que es un es un programa de la Unión Europea con América Latina para mejorar los niveles de cohesión social.

Acompañan a Ceara Hatton en Bruselas, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel; la directora de Cooperación Regional, Lidia Encarnación, y el embajador ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, Iván Ogando Lora.

El panel Nuevos pactos sociales y transición justa fue moderado por el director para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño, y entre los participantes figuran el asesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante de Acción Exterior de la Comisión Europea, José Antonio Sanahuja; el ministro de Barbados, Kirk Humphrey, y ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Marcela Ríos Tobar.

La apertura del diálogo birregional

Las palabras de introducción del diálogo birregional fueron pronunciadas por la directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, quien destacó la importancia de poner a las personas en el centro de las políticas públicas.

También intervino la Comisaria Europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen; el secretario de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Pablo Tettamanti; la vicepresidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte; el secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Mario Cimoli, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Pilar Cancela.

Cancela destacó que ser feminista es reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Los participantes resaltaron la experiencia de EUROsociAL que ha sido muy efectiva.

