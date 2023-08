Ministro de Deportes supervisa instalaciones Centro Olímpico por tormenta Franklin

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho, realizó este miércoles un recorrido por todas las instalaciones del Centro Olímpico «Juan Pablo Duarte», donde supervisó las condiciones en que quedaron las instalaciones deportivas y las áreas eléctricas luego de las lluvias registradas en el Distrito Nacional ocasionadas por la tormenta Franklin.

Camacho afirmó mediante una nota de prensa que ha estado recibiendo informes de los directores provinciales de cómo ha tratado la tormenta Franklin a las instalaciones deportivas y todo ha estado fluyendo con normalidad. Lo único novedoso ha sido la gran cantidad de lluvias que ha caído a nivel nacional.

Manifestó que el pasado martes un poste del tendido eléctrico derribó un árbol frente a las canchas de tenis y el techado de baloncesto, pero de inmediato se comunicó con el director de Edesur, Milton Morrison y sin pérdida de tiempo enviaron dos camiones para resolver la situación y colocar de nuevo el poste. Camacho estuvo acompañado de varios de sus colaboradores.

Visitó las áreas cercanas al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, así como las inmediaciones donde están los estadios de béisbol de pequeñas ligas. «Hasta ahora lo que ha caído es mucha lluvia y hay espacios donde el agua ha penetrado, pero estamos esperanzados de que los estadios afectados estén listos tan pronto regrese el sol y funcione el drenaje», comentó el titular de Deportes.

Afirmó que, gracias a Dios, no ocurrieron daños mayores, ya que se completaron acciones preventivas desde el Miderec antes que llegaran los aguaceros de la tormenta Franklin. «Teníamos las instrucciones del presidente [de la República] Luis Abinader de que estemos acompañando a todos los deportistas en estos momentos y verificar que no se hayan producido daños humanos, como, al efecto, no ha pasado», dijo.

El ministro de Deportes también recibió un informe detallado sobre las instalaciones del Parque del Este y se pudo comprobar que solo las aguas penetraron al lugar, sin producir graves daños.

Las constantes lluvias que cayeron en las últimas 48 horas afectaron las actividades deportivas en gran parte del país, pero Camacho está esperanzado de que cuando el fenómeno Franklin abandone el país, «todo regrese a la normalidad».

«Tenemos que dar gracias a Dios porque en el sector deporte no hemos tenido situaciones que lamentar; los deportistas y sus familiares, así como las instalaciones deportivas están en buen estado», precisó Francisco Camacho.