Ministro de Deportes afirma trabajan en la profesionalización académica de los atletas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con cinco meses en el cargo, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, afirma que su norte al frente de la institución es que todos los que hagan una disciplina deportiva, sin importar el nivel que sea, estudien y logren una profesión académica.

El funcionario puso de ejemplo su propio caso. Dijo que nada le impidió ser miembro de su selección nacional por diez años, ser entrenador por cinco años y haber dirigido su federación, pero que lo principal fue sus estudios académicos y que por eso es un ingeniero y deportista “enganchado a político”.

“Buscamos transformar el Ministerio de Deportes, y quiero que me recuerden como el Ministro que intentó o pudo llevar a cada uno de los atletas a ser profesionales académicos”, dijo al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches.

Reveló que no todos los atletas llegan al estrellato y precisó que generalmente solo un 5% lo logra, por lo que deben tener la formación intelectual para enfrentar la vida en caso de no lograr poder vivir de la disciplina deportiva.

El Covid y el Deporte

Francisco Camacho recordó que República Dominicana es un país eminentemente deportista y que si el deporte hubiese estado funcionando el Covid-19 habría sido llevadero e igualmente el encierro.

“El 50% de este país hace deporte, pero el otro 50% lo sigue. De hecho no hay un programa de noticias que no tenga una sección de deportes, igualmente en los periódicos. Con este Covid hemos tenido la necesidad de cerrar la actividad deportiva, pero no ha cerrado lo que se hace para que cuando esto abra, nuestros deportistas vuelvan y se integren a esa actividad con instalaciones verdaderamente en condiciones”, dijo.

En ese sentido manifestó que durante la pandemia han aprovechado el tiempo para reparar el descuido de tantos años en las instalaciones deportivas.

Explicó que Puerto Plata, San Lázaro, Cotui y Bonao han sido algunas zonas en las que han ido reparando instalaciones para cuando se reabra la sociedad, “para que nuestros dominicanos puedan ir y disfrutar de infraestructuras en buen estado porque lo que nosotros encontramos fueron verdaderos desastres”.

El funcionario destacó que a pesar de las limitaciones, están trabajando en el mantenimiento de las instalaciones deportivas, pero recordó que el principal enfoque del gobierno debe ser la salud y la educación.

“El gran logro del deporte dominicano es colgarse la medalla de la salud, acabar con el Covid, sino terminamos con la pandemia, no abriremos el deporte”, enfatizó.

Indicó que el deporte es la válvula de escape de todos los pueblos y en ese orden puntualizó que no hay una crisis en el mundo que no se paralice cuando un atleta de ese país lo representa en cualquier actividad.

El Cambio

En lo político Francisco Camacho dijo que en cinco meses de Gobierno se ha hecho más que en 16 años de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que eso se siente en la sociedad.

Puso de ejemplo la repartición de las cajas del PLD, afirmando que los bonos de navidad llegaron a todo el que tenía la necesidad para suplir la cena del 24 y 31 de diciembre.

También señaló la licitación del Ministerio de Educación, afirmando que antes esas licitaciones las ganaba una sola empresa y que “ahí se siente el cambio en República Dominicana”.

“No hay un funcionario que tenga exceso de poder porque está penalizado por el Presidente de la República, antes un funcionario salía a la calle y tenían hasta flanqueadores.

Dijo que el PRM dejará la impronta de que es un gobierno de rostro humano.

A la pregunta de si darán los cuatro años para cumplir las promesas de campaña, Camacho dijo que si no se le pone pasión a las cosas, “te pueden dar hasta cien años y no se lograrán los objetivos”.

Recordó que se trata de voluntad, pues en todos los años que tuvo el PLD, no pudo alumbrar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero que su gestión lo logró en 15 días.

A los que sí creen en el cambio Camacho les pide que no juzguen un conglomerado por la acción de una sola persona.

“Nosotros debemos cuidarnos, pero también la sociedad debe saber que no todo lo que se dice en las redes sociales es verdad y que hay esperar que un juez determine la responsabilidad”, precisó, haciendo referencia al caso de agresión sexual que enfrenta el director del Instituto Agrario Dominicano.

Pidió a los dominicanos que sigan confiando en el presidente Luis Abinader, en el cambio, “porque en cinco meses hemos transformado la política que llevó el PLD por 16 años y ya sociedad dominicana lo está percibiendo”.

“Tenemos un presidente que si se equivoca, rectifica y que habla periódicamente con el pueblo que lo eligió. Confiemos en él, que estos 4 años serán inolvidables para la República Dominicana”, concluyó.

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, fue entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, que se transmite todos los sábados a partir de las 10:30 de la noche.