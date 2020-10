Ministro de Agricultura explica “por qué están caros los plátanos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO. – El ministro de Agricultura, Limber Cruz López, explicó este miércoles la razón por la que los plátanos se han elevado considerablemente de precio en las últimas semanas, con un costo que ronda los 30 pesos por unidad.

Cruz López, indicó que una de las razones es debido a los efecto en la agricultura que provocaron las tormentas Isaac y Laura, ya a que muchas plantaciones de plátanos se perdieron.

Asimismo, agregó que cuando la sequía afectó al país, esto influyó a la merma de la producción de este tubérculo.

Aclaró, que si ahora hay poca producción de plátanos, no es culpa del gobierno del cambio, sino porque talvez no se sembraron las plantaciones suficientes el año pasado.

“Si no ha plátanos hoy, o no se sembraron hace un año o el cambio climático nos afectó, lo que quiere decir que no es responsabilidad del gobierno del cambio”, sostuvo el ministro.

Reveló que próximamente estaría escribiendo en su cuenta de Twitter la solución que como ministro de Agricultura que le dará a este problema.

Porque los platanos estan caros?

1-Tormenta Isaac (los tumbó)

2- Tormenta Laura (los tumbó)

3- Sequía (no produccion)

4- Parece que el año pasado no se sembró lo suficiente, y hoy cosechamos menos

5- Que haremos? En mi proximo tweet pic.twitter.com/CioeVqP66k — Limber L. Cruz López (@limbercruzl) October 21, 2020