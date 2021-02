Ministro Camacho responde a federados: “Hemos cumplido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Deportes, Francisco Camacho, respondió este martes a los federados que se han quejado porque la carga fija del mes de enero ha llegado tarde.

Camacho, hablando con redactores de El Nuevo Diario un poco airado dijo que “hay dos cosas, primero era seguir con el mismo presupuesto de mantener la carga fija, como lo hizo la gestión pasada (la de Danilo Díaz), segundo esperar unos días para que llegue la nueva subvención”.

“Desde hace cuatros años recibíamos una carga mensual de 27.5 millones de pesos, sin embargo, desde febrero tendremos otra subvención, con un presupuesto aprobado por 30.5 millones, entonces yo he cumplido lo que prometí”, declaró Camacho.

“El que quiere moño bonito debe aguantar -jalones-“, aseveró Camacho. “Es solo un par de días…ya eso entra (el dinero) entre hoy a jueves, es solo esperar la aprobación por parte de la dirección de Presupuesto”, afirmó.

Sostuvo que “esto no es a lo loco…al subir esa cantidad de dinero eso va a Presupuesto, que es quien debe autorizarlo, para que Contraloría deposite el dinero”, observó.

Reiteró que devolver la independencia a las federaciones es un logro, ya que él mismo como federado ha sufrido “en carne propia”.

“Recuerdo en el 2016 cuando entró el ministro pasado hizo recortes en el presupuesto de las federaciones y hoy devolvimos esa independencia”, recalcó Camacho, previo al acto de entrega de la corona de la Serie del Caribe por parte del equipo Águilas Cibaeñas al presidente Luis Abinader.

“Por eso no quería responder al trabajo suyo que publicó El Nuevo Diario de hoy”, externó Camacho. “Ellos (los federados) se van a sentir satisfechos cuando vean el cambio de las subvenciones”.

Este medio publicó un trabajo hoy de las federaciones deportivas nacionales, que están a la espera de la asignación fija que eroga cada mes el Ministerio de Deportes que dirige Francisco Camacho.

Otro de los temas que se maneja en el movimiento federado es que Camacho prometió pagar las deudas viejas de las federaciones.

“He cumplido, unas cinco o seis federaciones le hemos resuelto, ahora si Contraloría no me autoriza, no lo puedo pagar”, reveló.

“Si las federaciones depositan las deudas a Contraloría, si ellos autorizan yo pagó, si no, no puedo hacerlo”, afirmó. Dijo que el Estado Dominicano “hace las cosas como manda la ley”.

El ministro comentó que las federaciones de wushu, natación, triatlón, pesas, “le hemos pagado sus deudas…esas son las que recuerdo en este momento”.