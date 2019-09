Ministro advierte a productores de que importará plátano si suben su precio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, advirtió este lunes de que será necesario importar plátano de otros países si los productores locales lo siguen reteniendo para forzar una subida de precio de este artículo de la canasta básica.

El funcionario dominicano afirmó que les ha pedido a los productores y a los intermediarios que no le “retengan” el plátano.

“Si me suben el precio del plátano por encima de un nivel yo voy a importar plátano, lo voy a autorizar”, dijo en declaraciones a la prensa al participar en una actividad relacionada con buenas prácticas en el sector agropecuario.

Benítez también señaló que el plátano, la papa y la cebolla han experimentado “ligeros incrementos” a causa de la actual crisis hídrica, “una de las peores sequías de los últimos 50 años”, declaró.

A pesar de ello, apuntó, “no ha habido desabastecimiento de productos de la canasta básica. A pesar de una sequía de un año y medio no ha faltado pollo, no han faltado plátanos, no han faltado huevos, no ha faltado arroz”, afirmó.

“Ha habido ligeros incrementos en tres productos, el plátano, la papa y la cebolla”, agregó al atender a los medios de comunicación durante la Global G.A.P. Tour 2019 República Dominicana, organizado por Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

Global G.A.P., nacida en 1997, es una marca registrada y un conjunto de normas para garantizar unas buenas prácticas agrícolas (B.P.A. en español, y G.A.P. en inglés), y su Tour consiste en una conferencia de entre uno y dos días de duración, organizada junto con un organismo anfitrión local, nacional o regional.

