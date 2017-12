Ministra de Salud reitera no consumir clerén ni ningún otro ron casero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, dijo que si la ciudadanía se abstiene de ingerir clerén y otras bebidas alcohólicas artesanales o caseras, se evitarían las muertes por esta causa.

La funcionaria ofreció las declaraciones al referirse al caso de 32 personas intoxicadas con clerén, de las que han fallecido doce del municipio Pedro Santana, en Elías Piña.

Guzmán Marcelino recordó que un alerta epidemiológica emitida por el ministerio este domingo, fue por el brote que se produjo en esa comunidad, en donde participantes en un velorio ingirieron clerén contaminado con metanol adquirido en la localidad de Los Cacaos, del municipio Du Centre, Haití, en cantidades muy elevadas de la sustancia tóxica.

“Creo que la única manera de la población evitar las muertes por consumo alcohol contaminado es evitando comprar bebidas alcohólicas de fabricación casera y que no cuentan con registro sanitario ni son aptos para el consumo humano. Así, pues, exhorto a la población a no tomar bebida artesanal y a si ingiere las bebidas regulares, hacerlo moderadamente”, dijo la ministra de Salud.

Recordó que “desde mi llegada a la posición en el año 2015 a la fecha, el ministerio de salud solo ha emitido dos alertas epidemiológicas. La primera fue por la amenaza del Ébola; y esta segunda es por el consumo de clerén contaminado con metanol.

Asimismo expresó que el ministerio actuó en coordinación directa con la Procuraduría Especializada en la Persecución de los Delitos Contra la Salud, en el decomiso de envases, que eran utilizados para la fabricación de bebidas como el clerén, Triculí, y Tafiá.

Una comisión interinstitucional compuesta por el MSP, Medio Ambiente, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Policía Nacional y las Alcaldías trabaja para la detección del mercado ilícito de alimentos y bebidas. En la actualidad las autoridades de Salud implementan un protocolo concebido en base a uno que con buenos resultados aplicó Colombia.

La mayor preocupación: los accidentes de tránsito

En otro orden, Guzmán Marcelino manifestó su preocupación por las muertes que provocan los accidentes de tránsito en el país, aunque resaltó que la incidencia de éstos ha bajado tras la llegada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, debido a la rápida atención que reciben los accidentados.

Guzmán Marcelino exhortó a la ciudadanía, en especial a los que manejan, a evitar accidentes de tránsito, conduciendo de manera de forma responsable; evitando conducir vehículos bajo los efectos de bebidas alcohólicas, conducir a la defensiva y abstenerse de usar el celular mientras conducen.

“No puede ser que una persona pretenda hablar por teléfono, escribir o chatear y a la vez controlar el guía de su vehículo”, apuntó la ministra de salud.

Los conductores deben seguir las recomendaciones de las autoridades, como usar el cinturón de seguridad, viajar a velocidades moderada. Si se aplican estas recomendaciones, entonces no ocurrirían accidentes de tránsito.

Control de higiene y calidad de alimentos

El Ministerio de Salud y las Alcaldías trabajan conjuntamente desde hace un tiempo para enfrentar la venta de alimentos en las calles, cuyos vendedores no están debidamente dotados de los instrumentos y protocolos que garanticen la salud de los consumidores.

“Para esos fines hemos realizado capacitaciones a estos vendedores conjuntamente con las alcaldías de Santiago, San Cristóbal, y con los mismos propósitos nos hemos trasladado a los lugares donde hay densidad poblacional y turismo, como La Vega, Barahona, Puerto Plata”.

También en otros puntos del país trabajamos junto al Ministerio de Medioambiente, a fin de capacitar a los vendedores en materia de manejo de alimentos, como una forma de evitar enfermedades transmitidas por esta causa.

“Exhorto a la ciudadanía a que en las festividades de fin de año no ingiera bebidas alcohólicas de fabricación caseras o artesanal; y les recuerdo que de todos depende no tener accidentes de tránsito, siempre que se observe las recomendaciones de las autoridades; no ingerir alimentos descompuestos y evitar recalentar comida”, afirmó.

Relacionado