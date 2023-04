Ministra Mujer: Si una relación termina, siga su camino, nadie consigue felicidad haciendo daño

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, sostuvo este domingo que cuando una relación se termina quienes forman dicha pareja deben seguir sus caminos en busca de la felicidad, porque nadie la consigue haciéndole daño a los demás.

La funcionaria advirtió que la violencia intrafamiliar no puede ser catalogada como un pleito entre marido y mujer, como tradicionalmente se ha dicho para restarle importancia a la agresión, pues se trata de un delito de orden público, y así lo ha instituido la república Dominicana desde el año 1997, y al ser un delito de orden público todos y todas tenemos el deber de actuar.

“Porque muchas veces las víctimas son las que están en menos condiciones de actuar, por el flagelo que la daña, porque es multidimensional, que está asociado a la desigualdad y a la pobreza”, explicó Jiménez al ser entrevistada por = en el programa «D´Agenda».

Recordó que la violencia daña a toda la sociedad, y por ende se necesita formar con otros valores, en cultura de igualdad de respecto y de paz, que los niños y niñas, desde el día uno que inician su formación, deben saber que nadie debe levantarle la voz a otra persona, que no se debe atentar contra la vida de un ser humano, porque quien da la vida es Dios y es el único que tiene derecho a quitarla.

“Pero también cuando formamos en estos valores estamos asegurando que la gente viva bien, hombres y mujeres, que podamos ser felices, que cuando usted inicia una relación en búsqueda de la felicidad, porque eso es lo que buscamos, usted pueda disfrutarla plenamente, y que, por si alguna razón esa relación se termina, usted debe seguir su camino buscando esa felicidad a la que tiene derecho, y eso nunca será posible si usted cree que la va a lograr haciéndole daño a alguien”, recordó.

La ministra dijo que no le gusta mencionar de cifras cuando habla de vida humana, porque cada vida cuenta, cada vida duele, y duele mucho, pero en el caso de los feminicidios, de esa forma extrema de violencia que tanto dolor y luto llevan a la familia, le duele a toda la sociedad, no importa en qué lugar del país ocurra la tragedia.

Mayra Jiménez dice que 19 mujeres han sido asesinadas por su parejas o exparejas en lo que va de año

En lo que va del presente año 19 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, informó la ministra de la Mujer Mayra Jiménez, quien aseguró que las estadísticas van disminuyendo, aunque insistió que para el gobierno y la institución que dirige una sola mujer que muera es una tragedia que enluta no solo a sus parientes, si no a la sociedad dominicana.

“El promedio de mujeres en República Dominicana que perdían la vida, producto de la violencia de género, era 130 entre el 2015 y el 2020, hemos bajado un poco esa cifra, pero yo no me conformo con eso, porque lo que quisiéramos decir es ni una menos, todas tienen que estar en su casa, en el caso de las muertes por feminicidio en el país, en este momento, y estoy corrigiendo una información que se divulgó en estos días que tenía un sesgo, tenemos 19 casos al día de hoy”, explicó la funcionaria.

Ese dato no incluye el asesinato de la noche del sábado, de la locutora Chantal Jiménez de 25 años, muerta de un disparo que le hizo su expareja Yensi Graciano de 35 años de edad.

Confió en que esa cifra irá disminuyendo, no obstante recordó que es un tema cultural serio, muy agravado en la República Dominicana, como también son los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas que es una forma extrema de violencia, porque las niñas y adolescentes hay que cuidarlas.

“Porque no solo son hijas del fiscal, de su Papá y su Mamá, son hijas suyas, y como tal hay que mirarlas y protegerlas, porque son niñas que inician una relación sexual a temprana edad, lo que constituye una violación, porque no se trata de una relación de pareja, ya que dañan su futuro, las niñas no pueden estar trayendo niños al mundo”, dijo indignada la ministra de la Mujer.

Propugnó porque se imparta la educación sexual y reproductiva, tema del que dijo hay mucho tabúes en la sociedad, y recordó que está probado que los países que han logrado resolver esos problemas los han hecho con educación.

“Y es cada vez más educación y orientación lo que necesitamos, pero en nuestras acciones integral para enfrentar la violencia de género hemos puestos un programa de apoyo a las mujeres en situación de violencia, que también están en situación de alta vulnerabilidad social y económica, porque la violencia está asociada a la pobreza”, resaltó Jiménez.

Lamento que una mujer en la República dominicana cuando tiene que decidir entre aguantar maltratos y poner un plato de comida a sus hijos, aunque sea arroz con huevo y tayota, prefieren que sus vástagos tengan un techo a veces indignos e impropios, y ese plato de comida.

“Esa madre dominicana, esa madre amorosa, nuestras madres, merecen que si están en violencia, en riesgo, el Estado vaya en su auxilio, y por eso digo con orgullo que el presidente Luis Abinader, por primera vez, puso en marcha una política para apoyarla económicamente, para que ninguna mujer tenga que aguantar maltratos por un plato de arroz, o por un techo para dormir”, destacó.

Sobre lo externado por Tania Báez, Jiménez sugiere que “usted necesita a su lado alguien con quien se sienta plena”

La Ministra de la Mujer dijo que lo recomendable es que una persona tenga como pareja a alguien con quien se sienta plenamente realizado, y que puede compartir un proyecto de vida.

Mayra Jiménez se expresó en esos términos al preguntarle su parecer en torno a lo expresado por la reconocida comunicadora Tania Báez quien aconsejó que, “ni social, profesional, emocional, ni financieramente te involucres en una relación sentimental con una persona que esté por debajo de ti”.

Jiménez definió a Tania Báez como excelente profesional, gran trabajadora, una mujer a la que nadie le ha regalado nada, y que, por lo tanto, es un referente en este país de lo que hay que hacer para salir adelante.

La funcionaria agregó que Tanía es una gran luchadora, y ella como ministra siempre trata de hablar de las políticas públicas desde el Estado a favor de la mujer, además de ser una promotora de formar en valores para cambiar la cultura machista.

Dijo que siempre hace referencia al hecho de que, cuando una persona decide iniciar una relación, en cualquier circunstancia, lo que le motiva en ese momento, casi siempre, es la búsqueda de la felicidad, y por eso hay que vivir en armonía.

“La gente tiene diferentes opiniones sobre esta situación, yo lo único que puedo decir a cualquier persona, si me preguntara, y yo no crea que deba dedicarme a dar consejos, pero ese es un tema muy personal de cada quien, si me pregunta le diría que lo que necesita a su lado será alguien con quien usted se sienta plena”, aconsejó la profesional del derecho.

Sostuvo que, cuando la gente pregunta por la pareja ideal le digo, “eso depende de cada quien, en mi caso lo primero que me llegaría a la cabeza es si puedo hablar de cualquier cosa con él, si es una persona respetuosa y disciplinada”.

“si alguien a mi pide un consejo en ese sentido, le respondo, “mira creo que no soy la mejor para dar consejos, yo lo que creo es que usted tiene que estar con alguien que se sienta plenamente realizada, y con quien usted pueda compartir un proyecto de vida, que Tania también lo dice en su comentario, yo creo que hay que resaltar esa parte positiva de lo que se dice”, insistió la ministra de la Mujer.

Reiteró que, en lo personal trata de no juzgar la opinión de las personas porque eso pasa también por la tolerancia y por la democracia.

“No todos pensamos iguales, no tenemos que pensar iguales, lo más importante es que siempre seamos respetuoso de la opinión de las personas, y no creo, ni es justo que esa mujer que tiene esa historia de vida y de trabajo extraordinaria aquí en la República Dominicana, usted la juzgue por una opinión que puede compartirla o no, porque Tania Báez tiene una historia de vida que no podemos borrar”, destacó Mayra Jiménez.

