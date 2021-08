Ministra de Estado sin Cartera valora como positivo primer año de gestión de Luis Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La ministra de Estado sin Cartera de la Presidencia, Geanilda Vásquez, valoró como positivo el primer año de gestión del presidente de la República, Luis Abinader, y se refirió también a la opinión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre el discurso del mandatario sobre su primer año de gobierno.

Vásquez, destacó que la opinión del PLD, hasta cierto punto fortalece la misma estructura del Estado, “porque esa es la función de cada uno de los espacios en la República Dominicana”.

Sin embargo, dijo que cuando se analiza este primer año de gestión de Luis Abinader en medio de la pandemia “el referente es como se encontró el país, sobre todo el área sanitaria, y que en agosto del 2020 no había ni siquiera dinero para pagar la nómina, y eso es gobernar en una situación precaria y salir adelante”.

Durante una entrevista en Telematutino 11, resaltó que cuando Luis Abinader llegó al poder no había planes para la educación, para la salud de los dominicanos, no se pagaron las vacunas y no había un manejo adecuado de la crisis sanitaria, entre otros aspectos.

Vásquez puntualizó que “aún con todo ese panorama, el gobierno ha logrado evitar un distanciamiento en la brecha entre rico y pobre”.

Destacó que el gobierno tiene en carpeta más de 400 obras millonarias en curso para entregar en los próximos meses a la población.

Relacionado