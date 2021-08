Ministra de Cultura, Carmen Heredia llama a apoyar los artistas artesanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ministra de Cultura, Carmen Heredia de Guerrero, llamó a apoyar a los artistas artesanos por considerarlos de excelentes y de gran demanda por los turistas.

La funcionaria habló durante su participación este domingo en el programa Aeromundo, que produce el periodista Guillermo Gómez, donde además trató de la intervención de todas las áreas, iniciando por la sala Ramón Oviedo, la cual dijo “ya está funcionando perfectamente” .

“Tú no te puedes imaginar la cantidad de artistas que he podido conocer en el interior del país, una de las cosas que más me emociona es ver los artesanos, la artesanía dominicana es excelente y necesita apoyo” , señaló.

Agregó que “lamentablemente este es un año difícil sobre todo para aquellos que viven de la artesanía, que sobre todo los mayores compradores son los turistas, pero poco a poco hemos podido ayudar a todos los sectores” .

Dijo que para ella ha sido muy importante lo que hemos planteado desde el primer momento que es “la descentralización de la cultura, esto nos ha llevado a ir al interior del país a conocer en que situación están las casa de cultura y la escuelas de bellas artes”.

Aclaró que “justamente la de Puerto Plata ya hemos podido intervenir y en la de La Vega ha sucedido algo trascendental, el casino ha sido donado al estado y ahí vamos a colocar una escuela de bellas artes” , afirmó la ministra Heredia de Guerrero.

Adelantó que “los museos de la plaza de la cultura están todos remodelados y que tendrán la bienal de artes plásticas, así como los museos de la zona colonial que la mayoría han sido recuperados”.

Anunció además que “será abierto el museo de la música dominicana que estará en la calle Mercedes con Arzobispo Meriño, el cual servirá como centro de encuentro con producciones musicales, asimismo el museo del Alcázar de colón, donde acuden los turistas, porque no solo somos sol y playa”, subrayó.

Dijo sentirse apoyada por la valoración que “nos ha dado el presidente Luis Abinader, quien tiene mucho interés en los museos y me parece excelente porque es lo que guarda la historia y preserva la cultura de cada país”.

