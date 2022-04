Ministra asegura en primer trimestre del año han ocurrido menos feminicidios que en igual periodo de 2021

Comparte esta noticia

EL NUVEO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, indicó este miércoles que los casos de feminicidios en el primer trimestre del 2022 han sido menores en comparación con las cifras de ese mismo periodo del 2021.

Jiménez precisó que 14 casos de feminicidios han ocurrido en el primer trimestre de este año, y que el año pasado, solo en el mes de marzo, se registraron 13 casos.

Al ser abordada por la prensa, previo a la actividad del Programa de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina contra la mejora de la Cohesión Social, Jiménez lamentó que en lo que va de abril hayan ocurrido 6 casos de feminicidios.

“Ni un solo caso deberíamos tener. Estas son cifras que no se pueden analizar, no hay quien explique o justifique la violencia de género, ese ensañamiento que tienen los hombres contra las mujeres que deciden no continuar con la relación con ellos, casi siempre por razones de maltratos”, aseguró la ministra.

Para erradicar este mal, Jiménez dijo que el Ministerio que dirige ha trabajado una cátedra educativa para que forme parte del nuevo currículum escolar de la tanda extendida en las escuelas, donde se les enseñará a los estudiantes el respeto a la vida de las personas.

“La violencia de género es un problema estructural y cultural y para erradicar este mal a mediano y largo plazo, se deben formar a los niños en valores. Es por esto que el Ministerio de la Mujer ha introducido una cátedra educativa para que nuestros niños, en todo su proceso de formación crezcan sabiendo que nadie puede quitarle la vida a una persona”, subrayó la funcionaria.

Relacionado