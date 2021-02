Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra Argenis Contreras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Argenis Contreras, acusado de la muerte del abogado y catedrático universitario, Yuniol Ramírez, crimen ocurrido en octubre del 2017.

También la solicitud acusa a Contreras de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La fiscal Mirna Ortiz informó que apoderó del caso al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el mismo apoderado de la audiencia preliminar a los demás implicados en el hecho.

Ortiz sostuvo que la solicitud fue depositada ante el tribunal a las 10:30 de mañana, casi dos horas antes de que venciera el plazo de las 48 horas para realizarlo.

La fiscal explicó que, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal al Contreras encontrarse en un estado de rebeldía es necesario presentarlo ante el mismo juez que la declaró para que proceda el levantamiento de la misma y la imposición de medida de coerción.

Con respecto a la medida solicitada, Ortiz dijo que piden la prisión preventiva porque Contreras es un ciudadano que se dio a la fuga para no estar presente y así evadir un proceso penal.

“Pues no existe otra medida que garantice su presencia en el proceso que no sea la prisión preventiva”, sostuvo Ortiz, quien sostuvo que el juez determinará si acoge o no el período solicitado.

Contreras está acusado de ser la persona que raptó y disparó a Ramírez, secuestrado el 11 de octubre de 2017 y cuyo cadáver apareció un día después en el río Manoguayabo con un disparo en la cabeza, crimen que destapó un escándalo de corrupción en la OMSA.

Por el asesinato de Ramírez fueron imputados al principio el exdirector de la OMSA Manuel Rivas, el exfinanciero de la entidad y coronel de la Policía Nacional Faustino Rosario, así como el presunto acompañante de Contreras en el secuestro, José Antonio Mercado (El Grande), un exempleado de la OMSA.

Posteriormente se determinó que los primeros no estaban vinculados al asesinato, pero “incurrieron en asociación de malhechores para cometer los deplorables actos de corrupción y estafa” en la OMSA revelados tras la muerte de Ramírez, quien investigaba irregularidades en esa dependencia estatal.

Ambos salieron en libertad en agosto de 2020, por lo que solo Mercado permanece en prisión.