Ministerio Público solicita que los archivos definitivos en caso Odebrecht se conviertan en provisionales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las abogadas que representan al Ministerio Público solicitaron este lunes al juez Alejandro Vargas que los archivos definitivos en favor de siete implicados en el caso Odebrecht sean convertidos en archivos provisionales.

Las abogadas realizaron este pedimento durante el conocimiento de la objeción que interpuso la Fundación Alianza Ciudadana en contra de los archivos definitivos por considerarlos ilegales e irregulares y, en su solicitud, agregaron que el recurso de archivo provisional firmado en el 2018 no tiene irregularidades por lo que los siete encartados deben permanecer con este recurso y no con el archivo definitivo.

En su ponencia, el Ministerio Público argumentó que una vez Míriam Germán Brito asumió funciones como procuradora de la República, advirtió sobre supuestas falencias en los archivos definitivos y ordenó una investigación a estas documentaciones que aún sigue en fase indagatoria desde la sede de la Procuraduría General de la República.

Una de las debilidades existentes en los archivos definitivos, según el Ministerio Público, es que no fueron notificados a los implicados y no se presentaron ante un juez de instrucción para los que validara. Lo contrario sucedió con los archivos provisionales que, según confirmaron las juristas, cumplieron el debido proceso jurídico y no presentan irregularidades.

“No queremos que se revoquen los archivos definitivos, sino que se proceda a declarar la nulidad de los mismos y que se dejen los archivos provisionales que son los que sí tienen suficiente validez”, concluyó la defensa.

Los archivos definitivos se efectuaron en favor del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Ruddy González, el exsenador Julio César Valentín, Máximo D’Oleo y Bernardo Castellanos.

Luego de esto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló que estos archivos no habían sido publicados debidamente y que “nadie sabía de ellos”, lo que llevó a la Fundación Alianza Ciudadana a objetarlos.