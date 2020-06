Ministerio Público involucra a candidata del PRM en narcotráfico y lavado

View this post on Instagram

A primeras horas de este lunes fue allanada la residencia de la candidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), en la provincia La Vega, la Dr. Amalia Pilarte, sin que se conozca el motivo hasta el momento. A la vivienda de Pilarte se presentaron miembros de las Fuerzas Armadas y representantes del Ministerio Público. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord