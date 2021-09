Ministerio de Vivienda entrega áreas con equipos de última tecnología en hospital de Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) entregó este viernes en la provincia de Santiago, diferentes áreas dotadas de equipos biométricos de última tecnología para el Hospital Regional José María Cabral y Báez.

Definido como el centro de salud más grande de la región norte, fueron renovadas la morgue, cocina, lavandería, área de esterilización y 17 unidades de cuidados intensivos.

El director general de Edificaciones de Salud del Mivhed, Claudio Espinal, quien estuvo en representación del ministro Carlos Bonilla, manifestó que la región norte necesitaba de estas áreas complementadas integradas al sistema de salud, por el nivel de deficiencia.

“Estas extensiones vienen a satisfacer grandes necesidades, y son muy importantes, porque no eran atendidas en la localidad, pero hoy, los pacientes no tendrán que trasladarse a otras regiones, si no que podrán solucionar sus problemas de salud en la misma zona”, agregó el funcionario.

Por su parte, la gobernadora de la provincia, Rosa Santos, dijo sentirse muy agradecida con la entrega de los aparatos ya que, según expresó, la falta de los mismos era una de las preocupaciones fundamentales de la Gobernación.

“Si el hospital hasta ahora ha dado un servicio de calidad, yo entiendo que ahora con estos puntos que se están abriendo, los servicios se van a mejorar mucho más de lo que ya estaba”, enfatizó la funcionaria.

Con la puesta en funcionamiento de estos modernos equipos, se busca afianzar una atención más rápida y efectiva en los tratamientos que requieran los pacientes de la comunidad y zonas aledañas, por lo que aportará positivamente a la obtención de resultados médicos y diagnósticos.

Con la entrega de estas divisiones y aparatos de alta calidad, el gobierno continúa trabajando para garantizar que la salud sea un derecho para todos los dominicanos.

