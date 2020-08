Ministerio de Turismo lanza Centro de Información al Viajero

View this post on Instagram

El Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR) anunció el lanzamiento del Centro de Información al Viajero, la plataforma virtual que permite generar una interacción directa con el turista que planea visitar próximamente el país y aclarar cualquier duda relacionada con la nueva dinámica y disposiciones implementadas a raíz de la contingencia causada por el COVID-19. Esta novedosa herramienta cuenta con un mecanismo interactivo que da respuesta a las preguntas más frecuentes que se hacen quienes planean visitar el país, una selección de noticias actualizadas con información relevante sobre turismo y un chat con asistencia en vivo que resuelve inquietudes en tiempo real. “Nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros visitantes, y por ello hemos generado este mecanismo de acercamiento al viajero para darle la tranquilidad que necesita para confirmar sus planes de viaje”, afirmó Magaly Toribio, asesora de Marketing del Ministerio de Turismo de República Dominicana. Esta plataforma virtual permite conectar con un experto en directo de lunes a viernes, entre las 9:00 AM y las 6:00 PM, hora de República Dominicana. Detalles en Mitur.gob.do.