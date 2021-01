Ministerio de Salud reafirma disponibilidad de camas para atención de COVID-19 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública (MSP) reafirmó este miércoles que en la República Dominicana hay disponibilidad de pruebas PCR y de insumos, así como camas disponibles para la atención a los pacientes aquejados por la enfermedad.

La información la ofreció la doctora Ivelisse Acosta, viceministra de Salud Colectiva, quien indicó que el trabajo de la autoridad sanitaria es poder tener disponibilidad de camas y hay camas disponibles.

“En el país hay camas disponibles, pero que en un determinado centro de Salud en algún momento puede aumentar la ocupación, esto no quiere decir que en el país no haya camas. No todos los establecimientos tienen camas disponibles todo el tiempo”, resaltó la viceministra.

Asimismo explicó que se tienen garantizados los insumos para las pruebas COVID-19, e hizo énfasis en que no hay problemas de desabastecimiento. ´”En 24 horas, el Laboratorio Nacional Doctor Defilló ha estado procesando las pruebas, ha habido una baja en los últimos dos días, debido a los días feriados pero en esta semana se reflejará el aumento”, indicó.

De su lado, el doctor Ronald Ronald Skewes, director General de Epidemiología, manifestó que entre las provincias que reportan mayor número de contagios o positividad se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Duarte.

Dijo que “la densidad poblacional influye en la positividad, favorece la transmisión, estas son las provincias que producen la mayor cantidad de casos por ello es importante la reducción de la movilidad y del contacto de las personas”.

Dijo que estas provincias aportan entre el 80 y 82 por ciento de los casos positivos a coronavirus.

Boletín Epidemiológico Nro. 293

El Boletín Especial Epidemiológico Nro. 293 se reportan 529 nuevos casos de coronavirus de las 3,315 muestras tomadas en el día de ayer. El total de casos registrados ya supera los 176,378, mientras que el total de activos es de 39,027.

En el país, el número de pacientes recuperados es de 134,932 y los casos descartados 712,802. Resalta que la tasa de positividad diaria se muestra en 29.75 y en las últimas cuatro semanas es de un 18.13, un aumento que también permanece.

También reportó que 1,778 pruebas de COVID-19 corresponden a muestras de primera vez, y unas 1,537 son muestras subsecuentes. Asimismo, se informó que la cantidad de muestras por millón de habitantes se incrementa hoy con un 85,101. Desde que se inició la pandemia en el país se han realizado 889,180 muestras de COVID-19.

Indica que persiste la letalidad por COVID-19 que para el 05 de enero se reportó con 1.37 por ciento, de manera que pese al aumento de la positividad, la baja en la letalidad se mantiene.

El total de muertes por COVID es de 2,419. En el día de ayer no ocurrieron defunciones ni hubo notificaciones de fallecimientos en las últimas 24 horas.

La ocupación hospitalaria continúa en aumento con un 41 por ciento de su ocupación, 1,081 ocupadas de las 2,612 disponibles. Las camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran en 56 por ciento, 282 ocupadas de las 500 habilitadas. En tanto que el porcentaje en el uso de ventiladores muestra una ligera baja hoy con un porcentaje de 39 por ciento de la disponibilidad, 152 en uso de las 391 disponibles.

Grupos de riesgo

El número de trabajadores de la salud reportados positivos a la enfermedad ahora son 565. La cantidad de embarazadas es 309 y unos 17,803 menores de 20 años de edad han resultado positivos a la COVID-19.

El Boletín detalla que el 32.45 por ciento de los fallecidos eran pacientes con hipertensión como comorbilidad y el 20.79 por ciento padecían de diabetes.